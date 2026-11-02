أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وسعر أنبوبة البوتاجاز الآن

استقرت أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، دون تغيير عن المستويات المعلنة، حيث سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما بلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وسجل غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.

كما استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز عند 275 جنيهًا للأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم، و550 جنيهًا للأسطوانة وزن 25 كجم، بالتزامن مع استمرار العمل بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالإبقاء على أسعار الوقود دون تعديل أو تغيير.

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وتحظى أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز باهتمام واسع من المواطنين، باعتبارها من السلع والخدمات المرتبطة بالاحتياجات اليومية للأسر المصرية، فضلًا عن تأثير أسعار الوقود في تكاليف النقل والمواصلات والعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

ما أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود المصرية؟

جاءت أسعار البنزين المعلنة في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 دون تغيير، وفقًا للمستويات المعمول بها، حيث تختلف الأسعار بحسب نوع البنزين المستخدم ودرجة الأوكتان، وتتمثل الأسعار في الآتي.

سعر بنزين 95: سجل 24 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92: بلغ 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80: وصل إلى 20.75 جنيه للتر.

وتأتي هذه الأسعار في إطار استمرار العمل بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي تضمن الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير، بعد مراجعة مجموعة من المحددات الاقتصادية المرتبطة بتكلفة توفير الوقود.

ويتابع أصحاب السيارات أسعار أنواع البنزين المختلفة بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف احتياجات المركبات من حيث نوع الوقود المناسب، إلى جانب اهتمام المواطنين بمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كم بلغ سعر السولار اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026؟

سجل سعر لتر السولار في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 20.50 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة، مع استمرار العمل بمستويات الأسعار الحالية دون تغيير.

ويحظى السولار بأهمية كبيرة في السوق المحلية، نظرًا لاستخدامه في العديد من وسائل النقل والمركبات والأنشطة المرتبطة بقطاعات الإنتاج والخدمات، وهو ما يجعل متابعة سعره من الموضوعات التي تهم قطاعات واسعة من المواطنين وأصحاب الأعمال.

كما ترتبط أسعار السولار بتكاليف تشغيل وسائل النقل المختلفة، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة أي قرارات جديدة تصدر عن الجهات المختصة بشأن أسعار المنتجات البترولية، خاصة أن تغير تكلفة الوقود قد ينعكس على العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ما سعر غاز تموين السيارات اليوم في مصر؟

بلغ سعر غاز تموين السيارات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 13 جنيهًا للمتر المكعب، وفقًا للأسعار الواردة في التحديث المعلن.

ويأتي غاز تموين السيارات ضمن المنتجات البترولية التي تشملها متابعة أسعار الوقود في السوق المصرية، إلى جانب البنزين والسولار، حيث يهتم أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بالتعرف على تكلفة التموين قبل التوجه إلى محطات الخدمة.

وتشمل قائمة الأسعار المعلنة استمرار العمل بالسعر المحدد لغاز تموين السيارات، دون الإشارة إلى أي تغيير جديد في قيمته خلال تعاملات اليوم.

كم سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026؟

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 عند المستويات المعلنة، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة وزن 25 كجم نحو 550 جنيهًا.

وتعد أسطوانات البوتاجاز من المنتجات الأساسية التي تعتمد عليها قطاعات واسعة من الأسر المصرية في الاستخدامات المنزلية، وهو ما يجعل أسعارها محل اهتمام يومي، خاصة مع حرص المواطنين على متابعة تكلفة الحصول عليها من منافذ البيع.

وجاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقًا للأوزان المعلنة على النحو الآتي.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

سعر أسطوانة البوتاجاز وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

ويأتي استقرار أسعار الأسطوانات بالتزامن مع استمرار العمل بقرار الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير، وفقًا لما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

لماذا قررت لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار البنزين والسولار؟

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في وقت سابق قرار الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير، وذلك بعد مراجعة المحددات الاقتصادية التي تعتمد عليها آلية التسعير التلقائي.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن قرار تثبيت الأسعار جاء بعد مراجعة التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنة هذه المتغيرات بالربع السابق، إلى جانب تقييم المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي.

وجاء في بيان اللجنة: «بمراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي وأهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق وقررت في ضوء تلك المحددات الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير».

ويعكس القرار اعتماد اللجنة على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عند مراجعة أسعار الوقود، وفي مقدمتها تحركات أسعار النفط عالميًا والتغيرات في أسعار الصرف، باعتبارها من العوامل المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية.

ما دور لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في تحديد الأسعار؟

تتولى لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مراجعة التطورات المحلية والدولية التي تؤثر على معادلة تسعير المنتجات البترولية، بما يشمل متابعة أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، إلى جانب المتغيرات المرتبطة بسعر الصرف وتكلفة توفير الوقود.

وكان مجلس الوزراء قد قرر عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث أجرت اللجنة مراجعة للتطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، مع الأخذ في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية.

واتخذت اللجنة قرارها بالإبقاء على الأسعار دون تعديل أو تغيير في ضوء هذه المحددات، وهو ما أدى إلى استمرار العمل بمستويات أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات المعلنة.

وتكتسب مراجعات اللجنة أهمية بالنسبة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، نظرًا لارتباط أسعار الوقود بتكاليف التشغيل والنقل والإنتاج، فضلًا عن تأثيرها في المصروفات اليومية للأسر.

ما جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود؟

تتزامن مستويات أسعار الوقود الحالية مع تحركات الدولة لتعزيز إمدادات المنتجات البترولية وتأمين احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وتتضمن هذه الجهود تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية والغازية، إلى جانب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشاركة الشركات العالمية في أنشطة الإنتاج.

وتستهدف هذه التحركات دعم قدرات الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق المصرية من المنتجات البترولية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز توافر إمدادات الوقود اللازمة لمختلف القطاعات.

كما يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف أحد المحاور التي تعتمد عليها جهود تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، من خلال زيادة مشاركة الشركات العالمية في عمليات تنمية الموارد والإنتاج.

هل تتغير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة؟

تظل أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز محل متابعة مستمرة من المواطنين، في ضوء ارتباطها بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة التغيرات في تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وتستند آلية مراجعة الأسعار إلى مجموعة من المحددات، من بينها سعر الصرف وسعر برميل خام برنت، إلى جانب تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية والإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها.

وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة جهودها لتعزيز إمدادات الوقود وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الموارد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتترقب الأسواق أي مستجدات قد تطرأ على أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطورات تكلفة الإنتاج وحركة الأسواق العالمية، مع استمرار متابعة قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشأن مستويات الأسعار المعمول بها في السوق المحلية.