تأتي أسعار البنزين والسولار في مقدمة الموضوعات التي يتابعها المواطنون بشكل يومي نظرا لارتباطها المباشر بتكاليف المواصلات وحركة نقل البضائع وأسعار العديد من السلع والخدمات.

ويزداد الاهتمام بأسعار الوقود مع صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تتولى مراجعة الأسعار وفقا لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تغيير بعد مراجعة العوامل المؤثرة في تكلفة الوقود، وفي مقدمتها تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر

جاء قرار الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية عقب استئناف لجنة التسعير التلقائي أعمالها بقرار من مجلس الوزراء، حيث أجرت مراجعة للمتغيرات الاقتصادية المرتبطة بتحديد أسعار الوقود، إلى جانب متابعة تطورات أسعار النفط عالميا وتأثير القرارات السعرية السابقة.

وتضمنت المراجعة مقارنة محددات التسعير خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026 بالربع السابق، قبل اتخاذ قرار تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

وفقا للأسعار المعلنة، جاءت أسعار البنزين والسولار والكيروسين في مصر على النحو التالي.

سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.

بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيها.

سجل سعر لتر السولار نحو 20.50 جنيه.

بلغ سعر لتر الكيروسين نحو 20.50 جنيه.

أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار

يرتبط تثبيت أسعار الوقود بمراجعة المتغيرات التي تدخل ضمن معادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تشمل عددا من العوامل المحلية والعالمية.

وتأتي أسعار خام برنت والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية وسعر صرف العملات الأجنبية ضمن أبرز المحددات التي تؤثر في تكلفة توفير الوقود داخل السوق المصرية.

كما تؤخذ في الاعتبار الإجراءات السعرية التي اتخذت خلال الفترات السابقة عند مراجعة الأسعار وتحديد موقفها وفقا للآلية المعتمدة.

وتتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة العوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية وتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف تمهيدا لتحديد الأسعار وفقا لنتائج المراجعة والقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الثلاثاء

تختلف أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقا للوزن والاستخدام المنزلي أو التجاري، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي.

سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بوزن 12.5 كجم نحو 275 جنيها.

بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية بوزن 25 كجم نحو 550 جنيها.

هل يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار بصورة فورية أو تلقائية، إذ تخضع الأسعار المحلية لآلية التسعير المعتمدة والقرارات الرسمية الصادرة بشأنها.

وتعتمد مراجعة أسعار الوقود على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والفنية تشمل تحركات أسعار النفط الخام عالميا وأسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية وسعر صرف العملات الأجنبية وتكاليف النقل والتداول، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها.

وبناء على نتائج مراجعة هذه العوامل تحدد الجهات المختصة موقف الأسعار المحلية سواء بالتثبيت أو التعديل وفقا للقرارات الرسمية المعلنة.