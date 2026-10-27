قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس تحرير الآس يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية: ينقصه شيء ما
مصر تستعد لقمة مكافحة التصحر.. تنسيق حكومي ودولي لضمان نجاح COP18
أسعار البنزين والسولار اليوم
من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26
ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع
تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
الحكومة السودانية: الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن ولا صحة لمزاعم حدوث مجاعة
يديعوت أحرونوت: توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 75%
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم

بنزين
بنزين
محمد غالي

تأتي أسعار البنزين والسولار في مقدمة الموضوعات التي يتابعها المواطنون بشكل يومي نظرا لارتباطها المباشر بتكاليف المواصلات وحركة نقل البضائع وأسعار العديد من السلع والخدمات.

ويزداد الاهتمام بأسعار الوقود مع صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تتولى مراجعة الأسعار وفقا لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تغيير بعد مراجعة العوامل المؤثرة في تكلفة الوقود، وفي مقدمتها تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

  قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر

جاء قرار الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية عقب استئناف لجنة التسعير التلقائي أعمالها بقرار من مجلس الوزراء، حيث أجرت مراجعة للمتغيرات الاقتصادية المرتبطة بتحديد أسعار الوقود، إلى جانب متابعة تطورات أسعار النفط عالميا وتأثير القرارات السعرية السابقة.

وتضمنت المراجعة مقارنة محددات التسعير خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026 بالربع السابق، قبل اتخاذ قرار تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل.

أسعار البنزين والسولار اليوم

  أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

وفقا للأسعار المعلنة، جاءت أسعار البنزين والسولار والكيروسين في مصر على النحو التالي.

سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.
بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيها.
سجل سعر لتر السولار نحو 20.50 جنيه.
بلغ سعر لتر الكيروسين نحو 20.50 جنيه.

أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار

يرتبط تثبيت أسعار الوقود بمراجعة المتغيرات التي تدخل ضمن معادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تشمل عددا من العوامل المحلية والعالمية.

وتأتي أسعار خام برنت والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية وسعر صرف العملات الأجنبية ضمن أبرز المحددات التي تؤثر في تكلفة توفير الوقود داخل السوق المصرية.

كما تؤخذ في الاعتبار الإجراءات السعرية التي اتخذت خلال الفترات السابقة عند مراجعة الأسعار وتحديد موقفها وفقا للآلية المعتمدة.

وتتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة العوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية وتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف تمهيدا لتحديد الأسعار وفقا لنتائج المراجعة والقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

أسعار البنزين والسولار اليوم

  أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الثلاثاء

تختلف أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقا للوزن والاستخدام المنزلي أو التجاري، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي.

سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بوزن 12.5 كجم نحو 275 جنيها.
بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية بوزن 25 كجم نحو 550 جنيها.

هل يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار البنزين والسولار

 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار بصورة فورية أو تلقائية، إذ تخضع الأسعار المحلية لآلية التسعير المعتمدة والقرارات الرسمية الصادرة بشأنها.

وتعتمد مراجعة أسعار الوقود على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والفنية تشمل تحركات أسعار النفط الخام عالميا وأسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية وسعر صرف العملات الأجنبية وتكاليف النقل والتداول، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها.

وبناء على نتائج مراجعة هذه العوامل تحدد الجهات المختصة موقف الأسعار المحلية سواء بالتثبيت أو التعديل وفقا للقرارات الرسمية المعلنة.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر أسعار البنزين والسولار اليوم أسعار البنزين والسولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

فيديو

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد