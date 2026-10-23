تتصدر أسعار البنزين اهتمامات المواطنين وأصحاب السيارات في مصر لما تمثله من تأثير مباشر على نفقات التنقل وتكاليف تشغيل المركبات ونقل السلع والخدمات.

وتأتي تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن العوامل التي يترقبها المتعاملون في سوق الطاقة نظرا لارتباطها بتكلفة استيراد المنتجات البترولية ومدخلات إنتاجها.

وتستقر أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات وفقا للأسعار المعلنة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت الأسعار دون تعديلات جديدة بعد مراجعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في معادلة التسعير خلال الربع الثالث من عام 2026 الممتد من يوليو حتى سبتمبر.

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

هل يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار البنزين والسولار

يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار بصورة فورية أو تلقائية، إذ تخضع الأسعار المحلية لآلية التسعير المعتمدة والقرارات الرسمية الصادرة بشأنها.

وتعتمد مراجعة أسعار الوقود على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والفنية تشمل تحركات أسعار النفط الخام عالميا وأسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية وسعر صرف العملات الأجنبية وتكاليف النقل والتداول، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها.

وبناء على نتائج مراجعة هذه العوامل تحدد الجهات المختصة موقف الأسعار المحلية سواء بالتثبيت أو التعديل وفقا للقرارات الرسمية المعلنة.

أسعار البنزين اليوم في مصر

استقرت أسعار البنزين في محطات الوقود عند مستوياتها المعلنة دون إقرار تعديلات جديدة وجاءت الأسعار كالتالي.

سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيها.

بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.

سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه.

وتحظى أسعار البنزين باهتمام أصحاب السيارات الخاصة وسائقي المركبات في ظل سعيهم إلى حساب نفقات التشغيل اليومية وتحديد تكلفة التنقل وفقا لمعدلات استهلاك الوقود والمسافات المقطوعة وطبيعة الاستخدام.

سعر السولار اليوم في محطات الوقود

استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه وفقا للأسعار المعلنة دون زيادة جديدة ضمن قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية.

ويكتسب السولار أهمية كبيرة نظرا إلى استخدامه في تشغيل وسائل النقل والمركبات التجارية وعدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية كما ترتبط تكلفته بنفقات نقل السلع وتوزيعها بين المحافظات.

ويؤدي استقرار سعر السولار دورا مهما في حساب تكاليف التشغيل لدى قطاعات النقل والتجارة والخدمات التي تعتمد عليه بصورة أساسية في أنشطتها اليومية.

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

سعر غاز تموين السيارات اليوم

بلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيها للمتر المكعب وفقا للبيانات الواردة دون تغيير جديد.

ويعد الغاز الطبيعي أحد بدائل الوقود المتاحة للسيارات المجهزة للعمل به ويقارن أصحاب المركبات بين تكاليف استخدامه وأسعار البنزين عند تحديد الخيار المناسب وفقا لمعدلات الاستهلاك وتكاليف الصيانة وتجهيز السيارة.

أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار

يرتبط تثبيت أسعار الوقود بمراجعة المتغيرات التي تدخل ضمن معادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تشمل عددا من العوامل المحلية والعالمية.

وتأتي أسعار خام برنت والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية وسعر صرف العملات الأجنبية ضمن أبرز المحددات التي تؤثر في تكلفة توفير الوقود داخل السوق المصرية.

كما تؤخذ في الاعتبار الإجراءات السعرية التي اتخذت خلال الفترات السابقة عند مراجعة الأسعار وتحديد موقفها وفقا للآلية المعتمدة.

وتتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة العوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية وتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف تمهيدا لتحديد الأسعار وفقا لنتائج المراجعة والقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

تستحوذ أسعار أسطوانات البوتاجاز أيضا على اهتمام المواطنين باعتبارها من مصادر الطاقة الأساسية المستخدمة في المنازل والعديد من المنشآت التجارية.

وجاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقا للبيانات الواردة كالتالي.

سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيها.

بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجراما نحو 550 جنيها.