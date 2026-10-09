«مش تشوين دي محطة بنزين».. القبض على شخص خزَّن 7 الاف لتر مواد بترولية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قيام (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا) بإدراة طلمبة رصيف "دون ترخيص"وتجميع المواد البترولية بداخلها بقصد حجبها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات- تنسيقاً وقطاع الأمن العام- أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط 2 خزان بداخلهما 7 آلاف لتر مواد بترولية مثبتين أسفل محل مملوك له، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبمواجهته؛ أقر بقيامه بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود بمحافظة سوهاج؛ بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح مادية.

واتخذت الإجراءات القانونية.