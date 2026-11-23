القت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عاما، لاتهامه باستدراج طفل يبلغ من العمر 11 عامًا إلى داخل المحل الخاص به والتحرش به، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيقات.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بشأن تعرض طفل للتحرش على يد المتهم، داخل المحل الخاص به، وجرى تحرير المحضر رقم 22332 لسنة 2026 جنح قسم أول شبرا الخيمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، مع استكمال التحريات حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني في الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.