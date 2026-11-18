أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، إدراج الجامعة رسميا ضمن فئة "المؤسسات المشاركة" (Reporter Status) في النسخة الثالثة من تصنيفات "تايمز للتعليم العالي" للعلوم متعددة التخصصات لعام 2027، بالتعاون مع مؤسسة شميدت للزمالة العلمية، لتتصدر الجامعات المصرية المدرجة ضمن هذه الفئة، في إنجاز دولي جديد يعكس ما حققته الجامعة من تطور في أدائها المؤسسي والبحثي، رغم حداثة نشأتها وقصر الفترة الزمنية منذ انطلاقها.

وأوضح الدكتور جمال السعيد أن هذا الإنجاز يأتي انعكاسا لاستراتيجية جامعة بنها الأهلية ورؤية مجلس الأمناء منذ تأسيسها، والتي تستهدف بناء جامعة عصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال إرساء قواعد التميز في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز منظومة الحوكمة والجودة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتكامل بين التخصصات.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء يولي اهتمامًا كبيرا بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة التميز والتطوير المستمر، بما يضمن بناء مكانة متميزة للجامعة ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها المستقبلية.

وقال إن تصنيف هذا العام يضم 1058 مؤسسة أكاديمية من 102 دولة وإقليم، موضحا أن إدراج الجامعة ضمن فئة المؤسسات المشاركة جاء تقديرًا لاستيفائها متطلبات المشاركة وتقديم البيانات وفقًا للمعايير المعتمدة في التصنيف، بما يعكس حرص الجامعة على ترسيخ منظومة عمل مؤسسي تتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز حضورها على خريطة التقييم العالمي للأداء البحثي متعدد التخصصات.

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن هذا الإدراج يعكس التزام الجامعة منذ نشأتها بتبني المعايير الدولية في جودة التعليم والبحث العلمي، والعمل على بناء منظومة بحثية متطورة تشجع الأبحاث البينية والتكامل بين مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية، بما يدعم الابتكار، ويواكب متطلبات المستقبل، ويمهد لمزيد من التقدم في مسيرة الجامعة نحو تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.