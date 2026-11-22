اعتمد اللواء وليد الشبراوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث مديرية أمن القليوبية، والتي تضمنت عددًا من التغييرات في مواقع رؤساء المباحث بمراكز وأقسام الشرطة، في إطار تنظيم العمل الأمني وضخ دماء جديدة بالمنظومة الشرطية.



وجاءت الحركة تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، وشملت تكليف عدد من الضباط بتولي مسؤولية العمل البحثي بعدد من المراكز والأقسام الشرطية بالمحافظة.



وتضمنت الحركة تولي المقدم مصطفى دياب رئاسة مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم أحمد عبد الجليل رئاسة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم وائل عابدين رئاسة مباحث مركز شرطة الخصوص، والمقدم مصطفى كامل رئاسة مباحث مركز شرطة طوخ.

كما شملت الحركة تولي الرائد عبد الحميد جندية رئاسة مباحث قسم شرطة الخانكة، والرائد محمد صلاح رئاسة مباحث قسم أول بنها.