قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية رصدت 30 اعتداءً للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، شملت إحراق مركبات فلسطينية في قرى غرب رام الله، إلى جانب مهاجمة منازل وكتابة شعارات عنصرية في محافظة الخليل، لا سيما في منطقة التوانة وتجمع أبو الفزاع البدوي.

اعتداءات المستوطنين

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين طالت خربة سمرا، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة وهدم نحو 50 منشأة سكنية وحظائر أغنام، فضلاً عن إحراق غرفة زراعية في محافظة سلفيت، مشيرة إلى أن بلدة كفر مالك شهدت اقتحاماً إسرائيلياً عقب الاعتداءات.

اقتحامات الجيش الإسرائيلي

وأوضحت السلامين أن اقتحامات الجيش الإسرائيلي عقب هجمات المستوطنين لا تسفر غالباً عن إجراءات رادعة أو اعتقالات، معتبرة أن استمرار الاعتداءات يعكس غياب المحاسبة، رغم العقوبات الدولية المفروضة على مستوطنين متطرفين.

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