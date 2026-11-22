تعزز السيارة شيري تيجو 7 برو التى يقدمها توكيل غبور اوتو خيارات المستهلكين في سوق السيارات المصرية، من خلال مجموعة من التجهيزات التكنولوجية وأنظمة السلامة والراحة، التي تستهدف تلبية احتياجات الأسر الباحثة عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأداء العملي والتكنولوجيا الحديثة.

وتأتي السيارة في ظل تطور صناعة السيارات المصرية والاهتمام بالتوسع في التصنيع المحلي، بما يتيح فرصًا لتنمية الصناعات المغذية وزيادة مشاركة الموردين المحليين في توفير المكونات والخدمات، فضلًا عن دعم الخبرات الفنية والعمالة المتخصصة.

وتتميز تيجو 7 برو بتجهيزات تكنولوجية تشمل شاشة مركزية ذكية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، فضلًا عن أنظمة الاتصال بالهواتف الذكية، بما يوفر للسائق والركاب وسائل حديثة للتحكم في الوظائف المختلفة والاستفادة من خدمات الاتصال والترفيه.

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مع توافر الوسائد الستائرية ضمن التجهيزات، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل والثبات الإلكتروني، بما يعزز مستويات التحكم والأمان أثناء القيادة.

وتوفر المقصورة الداخلية مساحة مناسبة للاستخدام العائلي، مع الاهتمام بتوزيع المقاعد ومساحات التخزين ووسائل الراحة، إلى جانب نظام تكييف يساعد على توفير أجواء مناسبة للركاب خلال الرحلات اليومية والمسافات الطويلة.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، يستهدف توفير قيادة سلسة تتناسب مع طبيعة الاستخدام داخل المدن وعلى الطرق السريعة، مع تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الرياضية والطابع العصري للسيارات متعددة الاستخدامات.

وتعكس هذه المواصفات تنامي أهمية التكنولوجيا والسلامة والراحة في المنافسة بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق المصرية، بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير صناعة السيارات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم فرص الاستثمار الصناعي والتوسع في سلاسل توريد المكونات المحلية.