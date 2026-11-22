كشفت المخرجة هناء العمير عن أكثر المشاهد التى كانت تحمل همها أثناء تصوير فيلمها السعودي “جحيم العابرين”، الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة.

وقالت هناء العمير، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “مشهد الحريق كان من أصعب المشاهد بفيلم جحيم العابرين، وكنت مرعوبة كثيرا من تصويره، وأحمل همه بسبب تنفيذه والحفاظ على الأرواح سواء فريق الفيلم أو ممثلين، وعندما قمنا بتنفيذه اعتبرت أن العمل قد انتهى تصويره وشعرت بأن الهم قد زال”.

قصة فيلم “جحيم العابرين”

تدور أحداث الفيلم، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، على طريق جبلي يشتهر بحوادث الاختفاء والجرائم، حيث تصادف شابة رجلًا بجوار سيارته المعطلة، ويطلب منها توصيله إلى أقرب محطة، لتنطلق بذلك رحلة ليلية تزداد غرابة وخطورة مع تقدم الأحداث.

من هي المخرجة هناء العمير؟

هناء العمير كاتبة ومخرجة ومنتجة سعودية حائزة على جوائز، أصبحت سلسلتها «وساوس» أول عمل سعودي أصلي على منصة نتفليكس.

وتشمل مسيرتها الفوز بجائزة النخلة الذهبية عن فيلم «شكوى»، والحصول على منحة معمل البحر الأحمر بقيمة 500 ألف دولار عن سيناريو «شرشف».

وإلى جانب أعمالها الإبداعية، التي تضم أفلامًا مثل «بعيدًا عن الكلام» و«أغنية البجعة»، تولت منصب رئيسة جمعية السينما السعودية.