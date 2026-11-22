كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تفاصيل جديدة بشأن العقوبة الموقعة على التوأم حسام وإبراهيم حسن من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشيرًا إلى رفض الاستئناف الذي تقدم به الثنائي من أجل تخفيف العقوبة.

وأوضح عبد الباسط، خلال برنامجه «في السنتر» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن تقدما باستئناف على العقوبة الصادرة ضدهما، إلا أن طلبهما قوبل بالرفض من جانب الجهات المختصة.

وقال أحمد عبد الباسط إن العقوبة ستظل سارية في حالة تولي حسام حسن تدريب أي منتخب وطني خلال الفترة المقبلة، حتى في حال انتقاله لتدريب منتخب آخر.

وأضاف عبد الباسط أن الأمر يختلف حال تولي حسام حسن تدريب أحد الأندية، حيث لا تسري عليه عقوبة الإيقاف في هذه الحالة، وفقًا للتفاصيل التي كشف عنها خلال برنامجه.

وكان برنامج «في السنتر» قد انفرد بالمستندات الخاصة بحيثيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إيقاف التوأم حسام وإبراهيم حسن، مُتضمنة رد اتحاد الكرة المصري وتفاصيل رفض الاستئناف المقدم لتخفيف العقوبة.

