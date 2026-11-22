أشاد أحمد مجدي، نجم الزمالك السابق، بالمستويات التي يقدمها بيراميدز خلال المواسم الماضية، مؤكدًا أن الفريق أصبح منافسًا قويًا للأهلي في المواجهات المباشرة.

وقال “مجدي”، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» على قناة «مودرن إم تي أي»: "نريد توجيه الشكر لبيراميدز على الأداء الذي يقدمه خلال المواسم الماضية، فهو ند قوي ضد الأهلي دائمًا".

وحذّر “مجدي” من الطريقة الفنية التي يعتمد عليها الحسين عموتة، مؤكدًا: "إذا لعب عموتة بنفس الطريقة أمام بيراميدز سوف يخسر سكور".

وأشار إلى أن الزمالك لا يمتلك لاعبين بنفس الجودة الموجودة في قائمة الأهلي، كما انتقد مردود بعض الصفقات، موضحًا أن سفيان بن جديدة ومنصف بقرار كلفا الأهلي 6 ملايين دولار دون تقديم الإضافة المنتظرة حتى الآن.