حالة الطقس اليوم .. تشهد معظم أنحاء الجمهورية أجواء معتدلة تميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل والصباح الباكر، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية. وتتضمن الظواهر الجوية المتوقعة ظهور شبورة مائية على عدد من الطرق خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين، بنسب حدوث تصل إلى 30% تقريبًا.

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة بين المحافظات، إذ تسجل القاهرة 26 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 33 درجة، وفي شرم الشيخ إلى 31 درجة، وهو ما يعكس استمرار التباين بين درجات الحرارة شمالًا وجنوبًا خلال ساعات النهار.

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كيف تكون حالة الطقس اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026؟

تسود أجواء معتدلة تميل إلى الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة على جنوب الصعيد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومع حلول ساعات الليل والصباح الباكر، تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة مقارنة بفترة النهار، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم المناطق، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى اختلاف الأجواء بين فترتي النهار والليل عند اختيار الملابس المناسبة للخروج.

وتأتي هذه التغيرات في إطار الحالة الجوية المتوقعة اليوم، والتي تتضمن أيضًا عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

ما موعد ظهور الشبورة المائية وأين تنتشر اليوم؟

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتبدأ الشبورة المائية من الساعة الرابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، مع احتمالية وصولها إلى الكثافة في بعض المناطق، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية التي تربط بين المحافظات والمناطق المختلفة.

وتستدعي هذه الظروف الجوية توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم الأحد؟

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وتتزامن هذه التوقعات مع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع وجود احتمال ضعيف جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%.

وبذلك تتفاوت فرص سقوط الأمطار وفقًا للمناطق، إذ ترتفع النسبة المتوقعة إلى 30% تقريبًا في المناطق المحددة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين، بينما تبلغ نحو 10% في بعض المناطق التي قد تتأثر بالسحب الممتدة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ما تحذيرات الأرصاد الجوية للمواطنين وقائدي السيارات؟

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، وخاصة قائدي المركبات، إلى توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة المائية الكثيفة، نظرًا لما قد تسببه من انخفاض في مستوى الرؤية على بعض الطرق.

كما شددت التوجيهات على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، للاطلاع على أي مستجدات أو تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس، خصوصًا في ظل اختلاف الظواهر الجوية المتوقعة من منطقة إلى أخرى.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة خلال الفترة الممتدة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وهي الفترة المحددة لظهور الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ما درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، في عدد من المدن والمحافظات، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 27 درجة، والصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة.

أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المعلنة وجود اختلاف بين المدن والمحافظات، إذ تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى ضمن المدن الواردة، بواقع 33 درجة، تليها شرم الشيخ بواقع 31 درجة، بينما تسجل مطروح 24 درجة.

كيف تستعد لتقلبات الطقس بين النهار والليل؟

في ضوء توقعات الطقس اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، ينبغي الانتباه إلى التباين بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، إذ تسود أجواء معتدلة تميل إلى الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وتصبح حارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض الحرارة ليلًا وخلال الصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب المناطق.

كما ينبغي على المسافرين وقائدي السيارات مراعاة توقيت ظهور الشبورة المائية، خاصة على الطرق التي تربط شمال البلاد بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع الالتزام بالحذر خلال الساعات المحددة لظهورها.

وتظل متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية والنشرات الصادرة عنها الوسيلة المناسبة للتعرف على أي مستجدات تتعلق بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار خلال اليوم.