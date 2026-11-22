كشف أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الخطوات المقبلة التي يعتزم اتخاذها ضد نادي الزمالك، بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب، مؤكدًا أن موكله يتمسك بالحصول على كامل حقوقه المالية.

وقال عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن فريق الدفاع عن زيزو سيطالب نادي الزمالك بسداد مبلغ 82 مليون جنيه، باعتباره إجمالي المستحقات المالية الخاصة باللاعب لدى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يمثل حقًا أصيلًا لموكله.

محامي زيزو يتحدث عن خسارة الزمالك بلاغه ضد اللاعب

وتطرق محامي زيزو إلى البلاغ الذي تقدم به نادي الزمالك ضد اللاعب، متهمًا إياه بالاعتداء على المال العام، موضحًا أن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ، وهو ما يثير تساؤلات بشأن المكاسب التي حققها النادي من وراء هذا الإجراء.

ووجه أشرف عبد العزيز تساؤلًا إلى محامي الزمالك، بشأن ما اعتبره مكسبًا للنادي بعد قرار النيابة بحفظ البلاغ، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني انتهاء النزاع بين الطرفين، وإنما يعيد القضية إلى مسارها السابق.

محامي زيزو يطالب اتحاد الكرة بكشف حيثيات قرار النزاع

وفي سياق متصل، تساءل عبد العزيز عن أسباب عدم حصوله على حيثيات قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، والمتعلق بالشكوى المقدمة من زيزو ضد الزمالك.

وأوضح أنه تقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة يوم 15 يوليو الماضي، للحصول على صورة من حيثيات القرار الصادر في النزاع بين اللاعب والنادي، لكنه لم يتلق أي مستندات أو رد بشأن طلبه حتى الآن.

وشدد محامي اللاعب على أن النزاع بين زيزو والزمالك سيعود مجددًا إلى اتحاد الكرة، وفقًا للمسار الذي كان قائمًا قبل قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ النادي، مؤكدًا استمرار المطالبة بحقوق اللاعب المالية، وعلى رأسها مبلغ 82 مليون جنيه.