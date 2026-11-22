كشفت أحدث البيانات الرسمية عن خريطة حضور اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم 2026-2027، بعد ما تصدّرت إسبانيا قائمة الدول الأكثر تمثيلًا للاعبين، فيما واصلت فرنسا حضورها القوي، رغم تراجع نسبة اللاعبين المحليين في الدوري الفرنسي.

وعلى الصعيدين العربي والأفريقي، خطف المغرب الأضواء بحضوره اللافت بين أبرز الدول المصدّرة للمواهب إلى أقوى المسابقات الكروية في العالم.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «ترانسفير ماركت»، ظهر لاعبون ينتمون إلى 102 دولة مختلفة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الجاري، في إحصائية تعكس اتساع خريطة الجنسيات المشاركة في هذه المسابقات.

إسبانيا في الصدارة وفرنسا وصيفًا

تتصدر إسبانيا قائمة أكثر الدول امتلاكًا للاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما بلغ عدد لاعبيها 356 لاعبًا، بنسبة تصل إلى 13.57% من إجمالي لاعبي المسابقات الخمس.

وتأتي فرنسا في المركز الثاني بإجمالي 298 لاعبًا، وبنسبة تصل إلى 11.46%. ورغم احتلالها الوصافة، تتصدر فرنسا قائمة اللاعبين الأجانب في ثلاثة دوريات كبرى، هي الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني.

وتبرز المفارقة في تراجع نسبة اللاعبين المحليين بالدوري الفرنسي، إذ تقتصر على 39.5% فقط، وفقًا للبيانات الواردة.

حضور أوروبي قوي والبرازيل تتصدر خارج القارة

وتضم قائمة أكثر الدول تمثيلًا في الدوريات الكبرى أسماءً أوروبية بارزة، إذ تأتي فرنسا في المركز الثالث بنسبة تصل إلى 9.91% من إجمالي اللاعبين، فيما تحتل إيطاليا المركز الرابع بنسبة 7.97%، وتكمل إنجلترا المراكز الخمسة الأولى بنسبة حضور تبلغ 7.28%.

وتعد البرازيل الدولة غير الأوروبية الأعلى تصنيفًا في القائمة، بعدما احتلت المركز السابع بنسبة تصل إلى 2.9%، متقدمة بمركزين على الأرجنتين التي جاءت في المركز التاسع بنسبة 2.63%.

المغرب يتصدر الحضور العربي والأفريقي

وعلى الصعيد العربي، يتصدر المغرب القائمة باعتباره الدولة العربية والأفريقية الأكثر تمثيلًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما حل في المركز الحادي عشر عالميًا.

وبلغ عدد اللاعبين المغاربة المحترفين في هذه المسابقات 51 لاعبًا، بنسبة تصل إلى 1.94% من إجمالي لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى، ليؤكد المغرب حضوره اللافت بين أبرز الدول المصدّرة للمواهب إلى كرة القدم الأوروبية.