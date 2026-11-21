يعاني عدد كبير من الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم مما يعرضهم للخطر خاصة فيما يتعلق بمشاكل القلب والشرايين للخطر.

ووفقا لما أورده موقع Verywell helth يساعد الحبهان في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وهو من التوابل المعروفة المنتشرة في عدد كبير من الدول وتعرف في بعض الأحيان باسم الهيل.

وتشير بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن الهيل قد يُقلل من الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية، وكلها عوامل مرتبطة بأمراض القلب.

ومع ذلك، لم تُظهر الدراسات التي أُجريت على البشر نتائج واضحة، ووجدت بعضها أن الحبهان يقلل من الدهون الثلاثية فقط، وليس الكوليسترول.

في مراجعة لعدة دراسات، لم يظهر أن الحبهان يُغير مستويات الكوليسترول الكلي أو الكوليسترول الضار (LDL)، ولكنه في نفس الوقت خفض مستويات الدهون الثلاثية في بعض الحالات و عموماً، على الرغم من أن الهيل قد يُساعد في خفض الدهون الثلاثية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيراته على الكوليسترول، وخاصة لدى البشر