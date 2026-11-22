طمأن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، المواطنين بشأن موجة التراجع الحادة التي ضربت أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الانخفاضات الحالية ترتبط بالتطورات الجيوسياسية والاضطرابات العالمية، متوقعًا عودة الأسعار إلى الصعود حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.

المعادن والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية

وأوضح مصطفى بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التراجعات لم تقتصر على الذهب وحده، بل امتدت إلى مختلف المعادن والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تأثرت بصورة واضحة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف أن بيع روسيا نحو 18 طنًا من الذهب لتوفير احتياجاتها المرتبطة بالحرب، إلى جانب تحركات إيران وبعض الدول الأخرى، ساهم في زيادة المعروض والضغط على الأسعار، لافتًا إلى أن الذهب سجل تراجعًا بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.

حركة الأسعار العالمية

وشدّد الخبير الاقتصادي على أن المواطنين في مصر لا داعي للقلق من الانخفاضات الحالية، موضحًا أن سوق الذهب المحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة الأسعار العالمية، وأن أي تغيرات في الأسواق الدولية تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار محليًا.

وأشار “بدرة” إلى أن بداية عام 2027 قد تشهد مؤشرات إيجابية لأسعار الذهب، في ظل توقعات بتغيرات في المشهد السياسي الأمريكي، موضحًا أن عودة الأسعار للصعود ستكون تدريجية وليست مفاجئة، وأن التحسّن قد يمتد إلى مختلف المعادن وليس الذهب فقط.