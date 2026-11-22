شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على رأس وفد رفيع المستوى، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، التي تستضيفها مدينة مونتريال الكندية خلال هذه الفترة، بمشاركة توشيوكي أونوما (Toshiyuki Onuma)، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وخوان كارلوس سالازار (Juan Carlos Salazar)، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب عدد من وزراء الطيران والنقل، ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدني، والخبراء الفنيين وممثلي الدول الأعضاء.

ويأتي ذلك في إطار تحرك يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ دورها كشريك فاعل في القضايا الدولية، وتعزيز حضورها داخل المؤسسات متعددة الأطراف، بما يدعم مشاركتها في صياغة القرارات والتوجهات المرتبطة بمستقبل صناعة النقل الجوي عالميًا.

وضم الوفد المصري السفير خالد عزمي، سفير مصر لدى كندا، والملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابي، مندوب مصر المناوب لدى مجلس منظمة «الإيكاو».

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ضوء ما تشهده المنظمة من تطورات مؤسسية تتعلق بتوسيع قاعدة التمثيل داخل مجلسها، أحد أبرز أجهزة صنع القرار بها، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للدول في مناقشة القضايا المحورية التي ترسم ملامح مستقبل الطيران المدني الدولي، ويعزز فرص تحقيق قدر أكبر من التوازن في تمثيل مختلف الأقاليم ومراعاة أولوياتها ومصالحها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تنطلق في تحركاتها داخل المنظمات الدولية من رؤية تستهدف تعزيز دورها كشريك مؤثر في صياغة السياسات والتوجهات الدولية، انطلاقًا من مكانتها الإقليمية وثقلها في صناعة النقل الجوي، وحرصها على دعم منظومة التعاون الدولي القائمة على الحوار والتنسيق وتكافؤ الفرص في المشاركة وصنع القرار.

وأوضح الحفني أن التعديلات المرتبطة بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة «الإيكاو» من 36 إلى 40 دولة تمثل تطورًا مهمًا في البنية المؤسسية للمنظمة، وتعكس أهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران عالميًا، من خلال توسيع نطاق المشاركة في مناقشة القضايا الاستراتيجية، وإتاحة مساحة أكبر لتعدد الرؤى والخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة الحوكمة الدولية للطيران المدني وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الطيران المدني أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحضور العربي والأفريقي داخل مؤسسات الطيران المدني الدولية، انطلاقًا من أن فاعلية المشاركة في منظومة صنع القرار لا ترتبط فقط بالتمثيل، وإنما بقدرة الدول على التنسيق وتوحيد الرؤى وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا المؤثرة في مستقبل الصناعة.

ولفت إلى أن تعزيز التشاور بين الدول العربية والأفريقية؛ يمثل ركيزة مهمة للدفاع عن مصالحها وأولوياتها، وضمان حضور رؤاها بفاعلية في صياغة السياسات والقرارات الدولية.

وأشار الحفني إلى أن المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة تفرض تحديات متزايدة أمام صناعة النقل الجوي، وهو ما يستدعي تعزيز العمل متعدد الأطراف وتكثيف التنسيق بين الدول، بما يحقق التوازن بين المصالح المختلفة، ويدعم قدرة منظومة الطيران المدني الدولي على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة وكفاءة التشغيل.

وتُعد الجمعية العمومية السلطة العليا لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمسؤولة عن تحديد سياساتها العامة واعتماد توجهاتها الاستراتيجية والإشراف على أنشطتها. وتنعقد دورتها الاستثنائية الحالية عقب دخول بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي، الذي يقضي بزيادة عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة، بما يعزز اتساع قاعدة التمثيل والمشاركة داخل أحد أهم أجهزة صنع القرار الدولي في مجال الطيران المدني.

وتتركز أعمال الدورة الحالية بصورة رئيسية على استكمال تشكيل مجلس المنظمة وفقًا للتعديل الجديد، من خلال انتخاب أربعة أعضاء إضافيين، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لانتخابات المجلس، بما يعكس أهمية هذه الدورة في تطوير آليات التمثيل المؤسسي داخل المنظمة وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في تحديد مسارات العمل الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وتتزامن هذه الاجتماعات مع انعقاد مؤتمر النقل الجوي العالمي السابع، الذي يناقش السياسات الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية المنظمة للنقل الجوي الدولي، والتحديات التي تواجه صناعة الطيران، وسبل مواكبة المتغيرات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع.