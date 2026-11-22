أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتهاء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة الشرقية، والتي نجحت في تطعيم 1,500,003 أطفال، بنسبة إنجاز بلغت نحو 96% من إجمالي المستهدف، وذلك من خلال الانتشار المكثف لفرق التطعيم التابعة للإدارات الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة شهدت مشاركة نحو 1500 فريق طبي، بإجمالي يقارب 6000 فرد من الأطقم الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ الحملة، والذين بذلوا جهودًا مكثفة للوصول إلى الأطفال المستهدفين بجميع أنحاء المحافظة، خاصة المناطق النائية والحدودية والقرى والنجوع.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للفرق الطبية والإدارية والجهاز الإشرافي وجميع المشاركين في الحملة القومية بمحافظة الشرقية، مشيدًا بالأداء المتميز للفرق الطبية وجميع القائمين على تنفيذ الحملة ونجاحها.

وأكد أهمية استمرار تقديم التطعيمات للأطفال المتخلفين عن التطعيم خلال الأسبوع المقبل، وكذلك المتخلفين عن التطعيمات الروتينية؛ لضمان استكمال تطعيم جميع الأطفال المستهدفين، والحفاظ على معدلات التغطية التطعيمية، مضيفًا أن التطعيم يمثل وسيلة أساسية للوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية والحد من مضاعفاتهما الصحية.

وشدد على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع الفرق الطبية، والحرص على استكمال تطعيمات أبنائهم وبناتهم؛ حفاظًا على صحتهم.

وأشار إلى أن الحملة القومية استمرت لمدة 25 يومًا، واستهدفت الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، حيث تم تقديم التطعيمات بالمجان من خلال الفرق الطبية المدربة المنتشرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمدارس والحضانات ونقاط التطعيم، وكذلك الفرق المتحركة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف أنه تم تكثيف الرسائل الإعلامية والتوعوية عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي؛ للتعريف بأهمية الحملة والفئات العمرية المستهدفة وأماكن تقديم الخدمة، وحث الأسر على الاستفادة من التطعيمات المجانية.

ولفت إلى استمرار تقديم التطعيمات للأطفال المتخلفين عن الحملة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، مع استمرار أعمال المتابعة والإشراف من خلال الإدارة العامة للطب الوقائي بصحة الشرقية، برئاسة الدكتور فادي جلال، مدير عام الإدارة، والدكتور أحمد فاروق، مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتورة مريم محمود، مديرة إدارة المبادرات ومسؤولة التطعيمات، والدكتورة نغم قورة، مديرة إدارة الصحة المدرسية بالمديرية.

وأوضح أنه في حالة الاستفسار يمكن الاتصال بالخط الساخن 105.