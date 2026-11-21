أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية والمستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفي مقدمتها أعمال رصف وتطوير مدخل المنصورة الشرقي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، ومتابعة مراحل العمل أولًا بأول، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، مؤكدًا أن مشروعات الخطة الاستثمارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير المظهر الحضاري للمحافظة.

وكلف اللواء طارق مرزوق، الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق الحي، والتنسيق الكامل مع الجهات والشركات المنفذة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق العامة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.