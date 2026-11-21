غادر أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، القاهرة متوجهًا إلى الإمارات، للمشاركة في ورشة عمل متخصصة لتجديد رخصة التدريب «PRO»، التي حصل عليها سابقًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يشارك الرمادي في فعاليات ورشة العمل، التي تأتي ضمن متطلبات تجديد الرخصة التدريبية، على أن يعود إلى القاهرة يوم 25 نوفمبر الجاري.

ويواصل البنك الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لمواصلة مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز.