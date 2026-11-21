ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، معتبرًا أنها «معقولة ومتوافقة مع القانون الدولي»، ومؤكدًا أن حل الأزمة الراهنة يتطلب اعتراف واشنطن بأخطائها وتنفيذ تعهداتها السابقة.

وقال عراقجي إن فتح المضيق «ليس صعبًا»، وإن الأمر يتوقف على استجابة الولايات المتحدة للمطالب الإيرانية، مضيفًا أنه لا يوجد حل للوضع الحالي ما لم تقر واشنطن بأخطائها وتلتزم بتعهداتها السابقة.

وفي تطور ميداني، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت، اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري داخل منطقة وصفتها بأنها محظورة في الجزء الشرقي من مضيق هرمز.

وقالت القيادة البحرية للحرس الثوري، في بيان، إن الناقلة كانت تبحر «بتوجيه من الولايات المتحدة» عبر المنطقة، قبل أن تصطدم باللغم وتشتعل فيها النيران.

وحذرت السلطات الإيرانية قادة السفن ومالكيها من مخاطر الألغام البحرية في المنطقة، محملة إياهم المسئولية عن أي أضرار قد تنتج عن استخدام مسارات وصفتها بأنها «غير مصرح بها».

كانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز مجددًا في 12 يوليو، بعد أربعة أيام من استئناف الولايات المتحدة هجماتها على الأراضي الإيرانية، كما هددت باستهداف السفن التي تخرج عن المسارات المحددة أو تعبر المضيق دون الحصول على إذن.