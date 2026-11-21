نفى مسؤول أمريكي التقارير الإيرانية التي تحدثت عن إصابة مقاتلة أمريكية من طراز F-16، مؤكداً عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرض الطائرة للاستهداف أو الإصابة.

ونقلت قناة «العربية» عن المسؤول الأمريكي نفيه صحة الرواية الإيرانية، في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وسط متابعة دولية للتطورات الميدانية في المنطقة.

يأتي هذا النفي في ظل استمرار الحرب الإعلامية وتضارب الروايات بشأن نتائج العمليات العسكرية، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تأكيد روايتها حول حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقوات والمعدات العسكرية.

ولم يتضمن التصريح الأمريكي، وفقاً للمعلومات المنشورة، تفاصيل إضافية بشأن مصدر التقارير الإيرانية أو ملابسات تداولها، كما لم ترد تفاصيل مستقلة تؤكد الرواية الإيرانية.

وتظل تطورات الموقف العسكري بين الولايات المتحدة وإيران محل متابعة، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهة خلال الفترة المقبلة.