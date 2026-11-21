أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفاع مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال سبتمبر لتصل إلى 75.31 مليار دولار كندي، متجاوزة التوقعات بشكل طفيف، بدعم من زيادة المبيعات في محطات الوقود وموردي الوقود.

جاءت وتيرة النمو أقل من الزيادة المعدلة البالغة 1.4% المسجلة في أغسطس، بينما أشارت التقديرات الأولية للهيئة إلى احتمال تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 1.5% خلال أكتوبر.

وتعد مبيعات التجزئة، التي تشمل مشتريات السيارات والأثاث والمواد الغذائية والوقود، مؤشرا مبكرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تمثل نحو 40% من إجمالي إنفاق المستهلكين في البلاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني محطات الوقود وتجار المركبات وقطع الغيار، بنسبة 0.1% في سبتمبر، وتمثل نحو 66.9% من إجمالي تجارة التجزئة.

وسجلت مبيعات محطات الوقود وموردي الوقود أكبر مساهمة في النمو، بعدما قفزت بنسبة 6.9% خلال الشهر، علما أنها تشكل قرابة عُشر إجمالي مبيعات التجزئة في كندا.

في المقابل، ارتفعت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنسبة 0.2%، بينما تراجعت مبيعات متاجر الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر مساهم في القطاع، بنسبة 0.4%.

وعلى أساس الحجم، سجلت مبيعات التجزئة نموا طفيفا بلغ 0.1% خلال سبتمبر، في حين ارتفعت المبيعات في خمسة من أصل تسعة قطاعات فرعية خلال أغسطس.