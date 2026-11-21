وجّه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، الأجهزة التنفيذية والأحياء المعنية بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود الحفر والمطبات والتلفيات بالطرق، ومواصلة أعمال الترميم والرصف ورفع كفاءة الشوارع بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين حالة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم - استمرار متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر مختلف قنوات التواصل، والعمل على سرعة فحصها والتعامل معها ميدانيًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للمواقع التي تمثل خطورة على سلامة المواطنين أو تعوق الحركة المرورية، مع المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة.

وفي هذا الإطار، شهدت الأيام الماضية تنفيذ وبدء عدد من أعمال الرصف والترميم ورفع كفاءة الطرق بعدد من أحياء الإسكندرية، حيث تتواصل أعمال رصف شوارع عزبة محسن بنطاق حي المنتزه أول، بطول يُقدر بنحو 600 متر طولي، ومتوسط عرض 12.5 متر، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، بداية من شركة الصرف الصحي وحتى ما بعد شارع السوق.

وفي حي غرب، بدأت أعمال رصف شارع الحرفيين، إلى جانب أعمال رصف ميدان الخشابين وميدان باب عمر باشا، فيما يجري بحي العامرية أول تنفيذ أعمال الحفر بمدخل منطقة عبد القادر، بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة الشوارع بقرية الجزائر بنطاق حي العامرية ثان.

وفي حي شرق، تتواصل أعمال الرصف والترميم بشارع خليل البنداري وشارع الأقصر بمنطقة كليوباترا، إلى جانب أعمال رصف شارع مصطفى المغربي بالمنطقة ذاتها، بينما يشهد حي الجمرك أعمال رصف وترميم شارع فرنسا وشارع إسماعيل صبري.

كما تتواصل أعمال رصف وترميم شارع الصحافة بنطاق حي العجمي، بداية من شارع خير الله، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود محافظة الإسكندرية للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين حالة الشوارع والطرق، والاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يحقق السيولة المرورية ويعزز عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق.