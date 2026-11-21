أوضح محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر عدم مصافحته للمهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عند الوصول إلى مقاعد المقصورة بصالة الدكتور حسن مصطفى، خلال نهائي السوبر المصري لكرة اليد قبل يومين.

وأكد الغزاوي أنه قام بمصافحة هشام نصر بالفعل قبل الدخول إلى المقصورة، بعدما التقاه عند البوابة، مشددًا على أن عدم المصافحة في اللقطة المتداولة لا يحمل أي دلالات سلبية.

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن العلاقة بينه وبين هشام نصر يسودها التقدير والاحترام المتبادل، ولا يوجد أي خلاف بين الطرفين.