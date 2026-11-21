أبدى مصدر داخل نادي الزمالك اندهاشه من ردود الفعل والطريقة التي تم التعامل بها مع بيان الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، بشأن البلاغ المقدم ضد زيزو، لاعب الفريق السابق، والذي تضمن توضيحًا لكافة التفاصيل وقرار النيابة العامة الذي أكد وجود حقوق مالية لصالح النادي.

وأكد المصدر أن الردود التي صدرت على لسان مقربين من اللاعب وبعض القانونيين جاءت مثيرة للدهشة، خاصة أن من لديه رد قانوني متكامل ومدعوم بالمستندات والحجج كان عليه أن يعلنه بشكل واضح، مثلما فعل الدكتور كمال شعيب في توضيح موقف النادي.

وأضاف أن اللجوء إلى التصريحات غير المباشرة يعكس عجز الطرف الآخر عن تقديم رد قانوني واضح على ما أعلنه المستشار القانوني لنادي الزمالك.

وشدد المصدر على أن النادي لم يكتفِ بما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وأن هناك خطوات تصعيدية أخرى يجري التحضير لها، إلى جانب إرسال خطابات جديدة من أجل الحصول على جميع حقوق الزمالك المشروعة من اللاعب.

وأوضح أن نفي زيزو حصوله على أي أموال مقابل الظهور التليفزيوني والإعلاني في وقت سابق يتعارض مع ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة، والتي أكدت حصول اللاعب على أموال من الجهات الإعلامية والإعلانية التي تعامل معها اللاعب.

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات جديدة من جانب نادي الزمالك، في إطار تمسك الإدارة بالحصول على كامل حقوق النادي في هذه الأزمة.