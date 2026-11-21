أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أهمية وجود ضمانات وحماية في عقد نادي الزمالك مع المستثمر، بشأن شركة الكرة، مشيرًا إلى أن هذا حق أصيل للمساهمين في الجمعية العمومية وقدامى اللاعبين وجماهير القلعة البيضاء.

وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شركة الكرة حلم نستحقه، الكل يبحث عن الضمانات والحماية في عقد نادي الزمالك مع المستثمر، وهذا حق أصيل للمساهمين في الجمعية العمومية وقدامي اللاعبين والجمهور».

وأضاف: «الحمد لله نجحنا في توحيد قدامي اللاعبين وأن نجتمع للحوار أكثر من مرة مع إدارة الزمالك في كل ما يخص صالح الزمالك».

واختتم أيمن يونس رسالته قائلًا: «بالتوفيق لنادينا».