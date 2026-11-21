أكد محمد عبد المنصف، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يجب أن يستفيد من تجربة الزمالك خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتغيير الأجهزة الفنية، مشددًا على أن الإطاحة بالمدربين بشكل متكرر خلال الموسم لا تحقق الاستقرار المطلوب.

وقال محمد عبد المنصف، في تصريحاته عبر برنامج «اللعيب»، إنه يتمنى أن ينظر الأهلي إلى تجربة الزمالك، خاصة عندما كان النادي يغير 3 أو 4 مدربين خلال الموسم الواحد، باستثناء الموسم الماضي.

وأضاف أن المدير الفني الأجنبي الذي يتولى المسئولية في منتصف الموسم لا يمتلك خلفية كافية عن اللاعبين المصريين وطبيعة الدوري، ويحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع أجواء المنافسة وطريقة اللعب.

وأوضح أن الأهلي ليس من المعتاد أن يتعامل مع اللاعبين أو المدير الفني بالقطعة، مشيرًا إلى أن تقييم المدرب ومحاسبته يجب أن يكونا في نهاية الموسم أو على الأقل بين الدورين الأول والثاني، من خلال دراسة الإيجابيات والسلبيات.

واختتم عبد المنصف تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم خضوع إدارة الأهلي للضغوط الجماهيرية، سواء في المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن تجربة الزمالك في هذا الملف تقدم درسًا مهمًا بشأن عواقب تغيير المدربين بصورة متكررة.