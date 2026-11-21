وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم توسعات الشركات المصرية واليونانية في أسواق البلدين.

وقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، محمد أبو باشا، ورئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا يانيس براتاكوس، على هامش فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، المنعقد حاليا في أثينا، بمشاركة أكثر من 45 من رجال وسيدات الأعمال المصريين، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصطفى شيخون.

وتأتي المذكرة امتدادا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 2013، وتتضمن تعزيز التعاون في 9 قطاعات اقتصادية رئيسية، تشمل الطاقة، والعقارات، والتشييد والبناء ومواد البناء، والسياحة، والصناعات الدوائية والغذائية، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات، إلى جانب الخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار.

واتفق الجانبان على تنظيم بعثات تجارية متبادلة ولقاءات ثنائية بين الشركات ومنتديات أعمال وزيارات ميدانية، تشمل زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة أثينا إلى مصر خلال 12 شهرا من توقيع المذكرة، إلى جانب عقد لقاء إلكتروني واحد على الأقل سنويا لكل قطاع من القطاعات المستهدفة.

كما تشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية والتشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار، وإعداد قائمة مشتركة بالفرص التجارية والاستثمارية والمناقصات والمشروعات المشتركة، فضلا عن التعاون للاستفادة من برامج التمويل التي يوفرها الاتحاد الأوروبي والحكومتان المصرية واليونانية وشركاء التنمية الدوليون.

وتستهدف المذكرة دعم الشراكات بين شركات البلدين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنظيم ورش العمل والدراسات القطاعية؛ بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوسيع نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وجذب مزيد من الاستثمارات اليونانية إلى السوق المصرية.