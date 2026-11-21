أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، حذرت مسؤولي الإدارة الأمريكية من أن استمرار الصراع مع إيران إلى ما بعد ديسمبر قد يؤدي إلى تآكل الجاهزية القتالية للقوات.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون أمريكيون، أن القائمين على التخطيط العسكري الأمريكي يدركون أيضاً احتمال أن يقوم الكونجرس الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بخفض الإنفاق الدفاعي وزيادة الرقابة على العمليات العسكرية الخارجية، لا سيما حرب إيران التي لا تحظى بشعبية في أوساط الأمريكيين.

وذكر أحد المصادر المطلعة أن "القيادة المركزية الأمريكية تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد، وأن الموارد المالية والجاهزية القتالية، بما في ذلك القدرة على مواجهة تهديدات عالمية أخرى، تُستنزف"، وذلك مع اقتراب فترة الانتشار العسكري المكثف ضد إيران من إتمام عامها الأول.

في المقابل، نفى مسؤول عسكري أمريكي هذا الطرح، مؤكداً أن القيادة المركزية لم تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد أمام القوات الأمريكية، أو أنها ستتعرض للإنهاك إذا لم تُستأنف الضربات قبل حلول العام الجديد، بحسب الصحيفة.

كما أشار مصدر آخر مطلع إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يضغطون أيضاً على الرئيس "لإنهاء" المهمة.

ومع ذلك، بدا أن ترامب لم يحسم أمره بعد؛ إذ صرح لموقع "أكسيوس" يوم الخميس بأنه "لا يتعجل اتخاذ أي قرار"، مضيفاً "سنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي -لم تسمه- قوله "إن حملة الضغوط الاقتصادية التي نمارسها تلحق بإيران أضراراً بالغة، لدرجة تجعل الرئيس في غنى عن شن عمليات قتالية واسعة النطاق". مضيفاً أن لدى ترامب "كافة الخيارات المتاحة لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً على الإطلاق".

وتباينت نوايا الرئيس الأمريكي مراراً؛ إذ تراوحت مواقفه بين تصريحات عدائية تلوّح بعمل عسكري، ودعوات لإيران للتوصل إلى حل دبلوماسي. وفي الآونة الأخيرة، قلل ترامب من احتمالية التوصل إلى اتفاق، معرباً عن رضاه عن الإبقاء على الوضع الراهن، الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مكلفاً على إيران.

وفي الشهر الماضي، رفض ترامب ضغوطاً مارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، بما في ذلك شن هجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في إيران، وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

ورغم أن حماسة ترامب للعمل العسكري بدت وكأنها تراجعت في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي مني فيها الحزب الجمهوري بهزيمة تاريخية، يُعزى جزء منها إلى عدم شعبية الحرب، فقد واصل نتنياهو، خلال الأسابيع التي تلت ذلك، التحذير مراراً وتكراراً من "تهديدات جسيمة" مصدرها إيران.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما طلبت منه "فاينانشال تايمز" التعليق.