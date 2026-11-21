في حياة كل أسرة لحظات تمر كالومض، ثم تترك وراءها وقعاً عميقاً يعلّمنا كيف نرى أعمارنا وأعمار أبنائنا بعين مختلفة. ومع مرور السنوات وتبدل المراحل، يتضح أن البيت لا يكبر بعدد الأيام التي تمضي، بل بقدرة أهله على الفهم، وبالمساحة التي يفتحونها للحوار والإنصات في زمن تتلاحق فيه التحولات من حولنا.

​أولادي هم توأم روحي، هم النبض الذي يمشي على الأرض بملامح تشبه قلبي، وهم قرة عيني التي تستريح إليها روحي كلما اشتدت الضوضاء أو ثقلت الأيام. واليوم، ونحن نحتفل بإتمام توأمي عامهما السادس عشر، لا أقف عند الرقم وحده، بل أرى فيه مرآة لرحلة كاملة كبرنا فيها جميعاً. كبرا هما بوعيهما وأسئلتهما وطموحهما، وكبرت أنا كأم أتعلم كل يوم كيف يكون الحب أكثر هدوءاً وحكمة واتساعاً.

​في سن السادسة عشرة، يقفان على عتبة نضج جميل، يبحث كل منهما عن صوته الخاص ومكانه في هذا العالم الواسع، وهنا أشعر أكثر من أي وقت مضى بقيمة أن يكونا سندي الحقيقي في الحياة، والاتكاء الدافئ الذي يطمئن قلبي وسط زحام الأيام. لم تعد العلاقة بيننا مجرد رعاية وتوجيه من طرف واستجابة من طرف آخر، بل صارت مع الوقت صداقة صادقة تقوم على القرب والإنصات، صداقة تحفظ للمحبة هيبتها وللاحترام حدوده، وتجعل البيت مكاناً آمناً يحكيان فيه عن فرحهما وحيرتهما وخطئهما دون خوف أو مواربة.

​التربية الإيجابية هي الخيط الهادئ الذي يجمعنا على هذه الأرض المطمئنة، لأنها ترى أبناء السادسة عشرة كإنسانين مكتملين لهما مشاعرهما وكرامتهما، لا كصفحات نكتب عليها ما نشاء. إنها تقرّبنا من فكرة الحزم الهادئ الذي يضع الحدود دون قسوة، واللين الواعي الذي يحتوي المشاعر دون فوضى، وتعلّمنا أن نسمع بقلب مفتوح قبل أن نسارع إلى الحكم أو النصيحة. وحتى الخطأ يأخذ في هذه الرؤية معنى مختلفاً، يصبح باباً للتعلم وتحمل المسؤولية وبناء الشجاعة، لا سبباً للإحراج أو الخوف. والقدوة هنا تسبق كل كلام، بأن الأولاد تلتقط طريقتنا في ضبط النفس والاعتذار والاحترام، ويحتاجان إلى تشجيع صادق يقدّر جهدهما ويحترم تفرد كل منهما بعيداً عن أي مقارنة.



وفي تفاصيل اليوم العادي، تظهر قيمة الحوار حين نبحث عن المعنى وراء السلوك، ونمنح الشاب والفتاة مساحة لتجربة الاختيار وتحمل نتيجته وهما مطمئنان إلى وجود سند يحميهما ويدعمهما. هكذا تتكون في داخلهما صلابة هادئة وثقة تجعلهما أقدر على مواجهة الحياة.

​لطالما قيل قديماً إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وفي التربية يمتد هذا المعنى ليصبح الإنسان بأثره فيمن يربي، وبما يودعه في نفوسهم من صدق واتزان. فالأبناء زينة الحياة الدنيا بما يضفونه على أيامنا من نور وبهجة، لكن هذه الزينة تزداد جمالاً حين نهيئ أنفسنا أولاً لنكون على قدر الأمانة، نرافق دون تقييد، وننير الطريق دون أن نصادر حقهم في السير عليه بطريقتهم.

​وفي عمق الفلسفة الإنسانية، لا تُقاس السنوات بما مضى منها بقدر ما تُقاس بما بقي فينا وفي غيرنا من أثر. وحين نحسن التربية ونبني مع أبنائنا هذه الصداقة الدافئة، فإننا لا نحتفل بعام سادس عشر فحسب، بل نغرس بذوراً تمتد لما بعد العمر، لتصير هذه المحبة وهذا السعي الصادق من الباقيات الصالحات التي يبقى نورها في الدنيا وذخرها في الآخرة.

​وفي نهاية المطاف، تبقى التربية رحلة عمر لا تقف عند حدود الحاضر، بل تمتد إلى ما يصنعه الأبناء في حياتهم من وعي ومحبة واتزان. وحين يجدون في بيتهم صداقة حقيقية واحتراماً متبادلاً، يظل هذا البيت مرفأً للسكينة، ويبقى أثر الوالدين حاضراً في كل خطوة يخطونها بثقة وصدق.