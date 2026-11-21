تظاهر المحتجون في أنحاء أوروبا خلال الساعات الماضية، للتعبير عن غضبهم إزاء قضايا تتراوح بين ارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ، مما زاد الضغط على القادة السياسيين الذين يتهمونهم بتجاهل مخاوف الشباب.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مدن تمتد من إيطاليا إلى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا، ولوّح الكثير منهم بلافتات كُتب عليها "النضال من أجل مستقبلنا"، وأطلقوا الشعلات وأحرقوا نماذج كرتونية للدبابات.

وتستمد هذه المسيرات، التي ينسقها تحالف يقوده الشباب ويضم أكثر من 50 مجموعة، دافعها من مشكلات وشكاوي تختلف من مكان لآخر، بما في ذلك حرب إسرائيل في غزة، وارتفاع الإيجارات، وتدهور ظروف التعلم في المدارس والجامعات.

لكن ثمة موضوع مشترك يربط بينها جميعًا - وهو الشعور بأن الحكومات في جميع أنحاء القارة منشغلة للغاية بالأزمات الجيوسياسية ومساعدة الشركات الكبرى، ولا تستثمر بما فيه الكفاية في رفاهية الأجيال الشابة.

وقالت أوليفيا فيراريو، وهي طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 18 عامًا، خلال احتجاج في مدينة ميلانو الإيطالية، إن الشباب أظهروا "حماسهم وعزيمتهم" من خلال النزول إلى الشوارع.

وقالت خلال المظاهرة التي اجتذبت عشرات الآلاف من المتظاهرين: "إذا لم تستمع الحكومة إلينا، فلا يمكننا أن نبقى صامتين".

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة بسبب المخاوف من تكرار أعمال العنف في الشوارع التي شابت الاحتجاجات الكبرى الأخيرة في فرنسا ودول أخرى.

"فقدت الكثير من الأمل"

وفي سويسرا، زعم المنظمون أن أكثر من 40 ألف متظاهر خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

"التقشف هو عنف اجتماعي"، هكذا كُتب على لافتة في لوزان، بينما كتب على لافتة أخرى: "كن نباتياً، وليشمل ذلك كل الأغنياء".

كانت المظاهرات سلمية في معظمها، لكن عدداً قليلاً من الأشخاص اشتبكوا مع الشرطة بعد انتهائها، مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، حسبما أفادت وكالة الأنباء المحلية كيستون-إيه تي إس.

في برلين، احتج حوالي 1000 طالب جامعي وتلميذ مدرسة على مخاوف من بينها إعادة تسليح ألمانيا السريع، الأمر الذي أثار مخاوف من العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

بينما تسعى أوروبا إلى إعادة التسلح في مواجهة روسيا ، يقول منظمو الاحتجاجات التي عمت القارة إن الأموال المخصصة لإعادة التسلح يجب أن تُنفق على التعليم وسياسات الشباب والإسكان.

تجمع مئات المتظاهرين، بعضهم يرتدي الزي المدرسي، في مظاهرات بلندن خارج البرلمان وفي ميدان ترافالجار القريب، وهم يلوحون بلافتات كُتب عليها "أنقذوا التعليم العالي" و"قاتلوا من أجل مستقبلنا لا حروبهم".

وترددت هتافات "فلسطين ستعيش إلى الأبد" في احتجاجات لندن، ورُفعت الأعلام الفلسطينية في العديد من المظاهرات في جميع أنحاء أوروبا.

في روما، سار طلاب المدارس الثانوية خلف لافتة كُتب عليها: "سنأخذ الحرية إذا لم يمنحها لنا أحد - ضد الحكومة والحرب وارتفاع تكلفة المعيشة".

طالب المتظاهرون بزيادة التمويل المخصص للتعليم، وانتقدوا بشدة زيادة الإنفاق العسكري خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد.

قالت جابرييلا خيمينو سيرانو، وهي طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 16 عامًا، إن هناك 33 طالبًا في فصلها مع معلم واحد.

وقالت: "الفصول الدراسية صغيرة جداً، والمرافق في حالة يرثى لها"، مضيفة أن بعض المدارس تعاني من انتشار الفئران والصراصير.

من المتوقع أن تمتد الاحتجاجات، حيث دعت النقابات العمالية وجمعيات الإسكان إلى مزيد من المظاهرات.