أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الصعوبة، في ظل غياب الحلول المستدامة، والاعتماد على مساعدات إنسانية جزئية وطارئة تُقدم بشكل يومي، دون أن تلبي احتياجات السكان على المدى الطويل.

وأوضح زقوت - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) - أن معاناة الفلسطينيين تتفاقم مع استمرار الأزمات الإنسانية، التي تشمل نقص المأوى والغذاء والمساعدات الغذائية والملابس، إلى جانب العديد من الاحتياجات الأساسية المرتبطة بمقومات الحياة اليومية، وليس مجرد النجاة أو الحصول على مساعدات طارئة.

وأضاف " أن الوضع الصحي في القطاع يزداد سوءًا بصورة متواصلة"، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت والخدمات الطبية تواجه خطر التوقف نتيجة نقص المولدات الكهربائية وعدم قدرتها على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المرافق والأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية تتراجع تدريجيًا بسبب النقص الحاد في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن حدة هذا النقص شهدت تزايدًا خلال الشهر الأخير، في ظل محدودية دخول الأجهزة الطبية والأدوية إلى القطاع.

واتهم زقوت إسرائيل بمواصلة فرض العراقيل التي تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، بما يضمن تلبية احتياجات السكان بصورة مستقرة، معتبرًا أن استمرار هذه الأوضاع يُبقي القطاع في دائرة الاحتياج اليومي للمساعدات دون أفق لحلول طويلة الأمد.

وشدد على أن المؤسسات الطبية تكافح من أجل الحفاظ على استمرار عمل النظام الصحي، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الطبية المنقذة للحياة، موضحًا أن نقص الأدوية والكوادر الطبية والمراكز الصحية والإمكانات التشخيصية يجعل تقديم الخدمات في بيئة آمنة وفق المعايير الطبية أمرًا بالغ الصعوبة.



