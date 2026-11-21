يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

ويأتي قرار الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة بفرض معسكر مغلق، بهدف توفير أجواء من التركيز والانضباط داخل الفريق، قبل المواجهة المرتقبة التي تمثل محطة مهمة في مشوار المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن المباراة تجمعه بأحد أبرز منافسيه على المراكز الأولى، ما يمنحها أهمية مضاعفة في حسابات المنافسة على لقب الدوري.

ومن المقرر أن تشهد التدريبات تركيزًا على الجوانب الخططية والتكتيكية، مع العمل على معالجة بعض الملاحظات الفنية وتجهيز اللاعبين لتنفيذ الخطة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني أمام الفريق السماوي.

كما يواصل عموتة متابعة الحالة البدنية والفنية للاعبين، لتحديد العناصر الأكثر جاهزية لخوض اللقاء، والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي يخوض به المواجهة.

ويأمل الأهلي في استثمار فترة الإعداد بأفضل صورة ممكنة، من أجل الظهور بمستوى قوي أمام بيراميدز والخروج بالنقاط الثلاث، لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري المصري.