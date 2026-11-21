يواصل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، من خلال مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة"، وبالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ سلسلة من المعسكرات التدريبية المكثفة لإعداد وتأهيل كوادر أساسية من الاخصائيين الاجتماعيين.

وشملت المعسكرات الأخيرة أخصائيين من 17 محافظة، بإجمالي 340 مستفيداً ومستفيدة، استكمالاً لجهود التوسع وتعميم التجربة على كافة محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من النجاحات التي تحققت في المراحل السابقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن المعسكرات التدريبيةتهدف إلى بناء قاعدة من الكوادر التربوية المؤهلة والقادرة على قيادة التغيير الإيجابي داخل المؤسسات التعليمية، حيث جرى تصميم البرنامج التدريبي ليزود الاخصائيين الاجتماعيين بأحدث المعارف العلمية والمهارات العملية اللازمة لنقل رسائل البرنامج وتطبيقها بفعالية، بما يضمن استثمار طاقاتهم في توسيع نطاق التوعية ليشمل أكبر عدد ممكن من زملائهم الاخصائيين والمعلمين والطلاب داخل المدارس.

وأكدت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشارت إلى أن تأهيل 340 كادراً جديداً من الاخصائيين الاجتماعيين في 17 محافظة، ليضافوا إلى 209 اخصائيين اجتماعيين تم إعدادهم وتأهيلهم مسبقاً في 10 محافظات ليصل الإجمالي إلى 549 كادراً مؤهلاً على مستوى الجمهورية، يعد خطوة محورية نحو توطين مفاهيم التربية الإيجابية داخل المنظومة التعليمية.

وأضافت أن الاعتماد على آلية تدريب الاخصائيين الاجتماعيين يضمن استدامة الأثر التوعوي وتضاعف نتائجه على أرض الواقع، ليتحول الاخصائي إلى كادر فعال يسهم في عملية التغيير الإيجابي داخل مدرسته، وقادر على بناء جسور تواصل فعالة بين الأسرة والمدرسة، بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة النفسية والاجتماعية للطلاب.

وتناولت المعسكرات التدريبية باقة متكاملة من الموضوعات والمحاور المتخصصة المرتبطة بمفاهيم ومبادئ التربية الإيجابية، وأساليب تعديل السلوك، وفهم الخصائص النمائية للأطفال والمراهقين، إلى جانب تنمية مهارات التواصل الفعال، وإدارة الحوار، وآليات التعامل التربوي السليم مع التحديات السلوكية والنفسية داخل المجتمع المدرسي، فضلاً عن مهارات العرض والتقديم وتيسير الجلسات التوعوية.

يأتي تنفيذ هذه المعسكرات ترجمة لرؤية مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" في تحويل المدرسة إلى بيئة تعليمية وتربوية آمنة، جاذبة، وداعمة للنمو النفسي والاجتماعي المتوازن للطلاب، وترسيخ ثقافة الحوار والاحتواء، بما يسهم في تنشئة أجيال، واعية ومستقرة نفسياً وأسرياً.