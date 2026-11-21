شهد مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح تطورًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بعد دعم المستشفى بطبيب جراحة وأخصائي تخدير، تنفيذًا لجهود اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، لتوفير الكوادر الطبية اللازمة، والتغلب على نقص التخصصات الذي كان يعاني منه المستشفى.

4 عمليا جراحية

وفي هذا السياق، شهد قسم العمليات بمستشفى النجيلة المركزي إجراء 4 عمليات جراحية في تخصصات الجراحة العامة والعظام والنساء والتوليد، شملت عمليتين لإصلاح فتق سُري، وعملية ولادة قيصرية، بالإضافة إلى تدخل جراحي لسيدة تبلغ من العمر 77 عامًا، كانت تعاني من كسر بمفصل الفخذ الأيمن وارتفاع في وظائف الكلى، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية وتركيب نصف مفصل أسمنتي بالفخذ الأيمن.

وقدم حمدالله عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة النجيلة، الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمركز، مؤكدًا أن توفير التخصصات الطبية ساهم في استعادة نشاط قسم العمليات وإجراء تدخلات جراحية متنوعة لخدمة أهالي النجيلة والمناطق المجاورة.

وأكد رئيس مركز ومدينة النجيلة استمرار مساندة الأجهزة التنفيذية والقوى الشعبية لجهود تطوير المستشفى وتوفير احتياجاته، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المركز والمناطق المحيطة به.