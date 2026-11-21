تنطلق اليوم السبت، أعمال الجمعية العمومية لنادي الرياضات البحرية بالغردقة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة النادي خلال الدورة الانتخابية 2026-2030، وسط منافسة تضم 37 مرشحًا على مقاعد الرئاسة ونائب الرئيس وأمين الصندوق والعضوية.

منافسة على مقعد الرئاسة

وتشهد انتخابات النادي منافسة بين ثلاثة مرشحين على مقعد الرئيس، وهم: علاء التايه، وعلاء الهرس، وهاني حمد.

4 مرشحين على منصب نائب الرئيس

ويتنافس على مقعد نائب الرئيس كل من: أحمد محمد عبد المالك، وعبد الناصر ناجي بشاري، ومبارك أحمد محمد، ومحمد دندراوي مبارك.

مقعد أمين الصندوق

وتضم قائمة المرشحين على مقعد أمين الصندوق اسمين، هما: أشرف أبو المعارف، وحجاج إبراهيم حامد.

المرشحون على مقاعد العضوية

وتشهد مقاعد عضوية مجلس الإدارة منافسة بين عدد من المرشحين، وهم:

ابتسام حامد محمد سعيد، أحمد جلال أبو الوفا محمد، أحمد خضري أبو الحسن شاذلي، إسلام عوض أحمد محمد وشهرته «إسلام الصحيفي»، أسماء نصر الدين عبد السلام، أمل حسين حسين إبراهيم، أنطونيوس صلاح محروس سليمان، حسن حسين علي حمدان وشهرته «الصحفي حسن حمدان»، خالد سيد توفيق إسماعيل وشهرته «ناصر أبو جبل»، خالد عبد الغني عبد الله متولي، شاذلي عبد الراضي محمد محمود وشهرته «الصحفي شاذلي عبد الراضي»، رضا عبد العاطي عبد المقصود الصغير.

منافسة على مقاعد الشباب

كما يتنافس أربعة مرشحين على مقاعد الشباب، وهم: أحمد صابر محمود، وأحمد محمد مصطفى، وأميرة أشرف أحمد صالح، ومروان قدري إبراهيم.

وتترقب الأوساط الرياضية وأعضاء النادي نتيجة الانتخابات، التي ستحدد تشكيل مجلس الإدارة الجديد ومسؤولياته خلال السنوات الأربع المقبلة.