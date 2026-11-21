واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، على مدار الأيام الماضية، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم بمختلف المراكز والقرى، وبحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

والتقى محافظ أسيوط كلًا من النائب اللواء عصام العمدة، والنائب راشد أبوالعيون، والنائب عمران أبوعقرب، والنائب أحمد الشناوي، والنائب اللواء علاء سليمان، والنائب حسام حسن الخشت، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب علاء عبدالغني، والنائب علي سيد معوض، والنائب وليد أبودنقل، والنائبة نيفين إسكندر، أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن النائب المهندس مجدي سليم، والنائب عمرو أبوالعيون، والنائب مصطفى كحيلي، والنائب عادل السكري، والنائب أحمد حسن، والنائب عبدالعاطي أحمد، والنائبة نجلاء العسيلي، أعضاء مجلس الشيوخ بحضور معتصم أحمد مدير الاتصال السياسي بالمحافظة.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من القضايا والملفات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، واستعراض مطالب واحتياجات الدوائر المختلفة، وبحث آليات التعامل معها، وتحديد الإجراءات اللازمة لدراستها والعمل على تذليل العقبات وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.

وشهدت اللقاءات تبادل الرؤى والمقترحات بشأن عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاعات الخدمات والمرافق، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في تحديد الأولويات ومتابعة المطالب الجماهيرية والعمل على الاستجابة لها.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان، وتكثيف الجهود لبحث مشكلات المواطنين والتعامل معها بجدية، مؤكدًا حرصه على دراسة المطالب المقدمة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات أبناء المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن اللقاءات الدورية تمثل إحدى آليات التواصل الفعال مع ممثلي الشعب، وتسهم في تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود لدفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمراكز والقرى.