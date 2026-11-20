أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في إقامة معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، باعتبارها منافذ تسويقية تتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين عرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في زيادة فرص البيع والترويج للمنتجات المحلية، ودعم استمرارية المشروعات الإنتاجية وتنميتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، نفذت معارض للمنتجات الحرفية والتراثية بمركزي شباب أبوتيج وباقور، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، حيث شهد معرض مركز شباب أبوتيج مشاركة 45 مستفيدًا، فيما شارك 25 مستفيدًا بمركز شباب باقور التابع لإدارة شباب أبوتيج، مع تنوع المنتجات المعروضة بين المشغولات اليدوية والحرفية والتراثية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن هذه المعارض تتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة فرصة للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، فضلًا عن تشجيع رواد مراكز الشباب على اقتناء المنتجات المحلية ودعم الحرف اليدوية، بما يعزز فرص نمو المشروعات المنتجة ويفتح أمام أصحابها آفاقًا جديدة للتسويق والانتشار.

وأشار المحافظ إلى أن دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، يأتيان ضمن أولويات جهود الدولة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، والاستفادة من مراكز الشباب والأندية الرياضية في احتضان المبادرات الإنتاجية وتوفير منافذ لعرض وتسويق منتجات الشباب والحرفيين، إلى جانب الحفاظ على الحرف التراثية والصناعات اليدوية باعتبارها جزءًا من الهوية الثقافية والموروث الشعبي.