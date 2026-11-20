عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية» (Rosatom Smart Utilities)، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» للاطلاع على العروض المقدمة ومتابعة المستجدات ومجريات العمل على تنفيذ مشروع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبعة النووية.

تناول الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مناقشة أسماء الشركات المحلية المرشحة للعمل مع شركة روسآتوم للمرافق والخبرات السابقة فى مجال تحلية مياه البحر ، وكذلك امتلاك القدرات الفنية والبشرية، وشمل الاجتماع استعراض المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة منشأة لتحلية مياه البحر متكاملة مع البنية التحتية لمحطة الضبعة للطاقة النووية، وامتد الاجتماع إلى الخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول الفنية والاقتصادية، ومتابعة ما تم تنفيذه على صعيد الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، والإجراءات التى يجرى العمل عليها لتنفيذ المنظومة المتكاملة لتحلية مياه البحر، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مؤسسة روساتوم وشركاتها التابعة في هذا المجال.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن المشروع يشمل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة التحلية، مضيفا أن هناك دراسة حالية لاستغلال الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عملية التحلية، لإقامة صناعات مرتبطة باستخلاص الأملاح وتعظيم القيمة المضافة لهذه النواتج، وفقًا للدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة، الأمر الذى يخفض من تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والعلاقات الممتدة والمتميزة بين الدولتين بمثابة حجر الزاوية الذي يتم البناء عليه لتعظيم العائد الاقتصادي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا إلى العمل على توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر ، وتعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية القدرات الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي.