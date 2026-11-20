تتصدر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اهتمامات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق الرواتب الشهرية، وحرص الموظفين على معرفة موعد إتاحة مستحقاتهم المالية، لتنظيم نفقاتهم والوفاء بالالتزامات المعيشية خلال الشهر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

وأعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026 للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، متضمنا مواعيد صرف الرواتب الشهرية والمتأخرات، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أمام منافذ الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026 موعدا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر، على أن تستمر عملية إتاحة الرواتب لمدة 5 أيام وفقا للجدول الزمني المعتمد.

وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات نوفمبر سيبدأ اعتبارا من 24 نوفمبر، بينما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية عن الشهر خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر.

وتتاح مستحقات العاملين من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، وفقا للمواعيد المحددة لكل وزارة وهيئة وجهة إدارية، بما يضمن انتظام عملية الصرف وإمكانية حصول الموظفين على رواتبهم في المواعيد المقررة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026

وفيما يتعلق بمرتبات الشهر التالي، أعلنت وزارة المالية بدء صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر 2026 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وخصصت الوزارة 5 أيام لصرف مرتبات العاملين وما في حكمها عن شهري نوفمبر وديسمبر، إلى جانب 3 أيام لصرف المتأخرات، بهدف توزيع عمليات الصرف على فترات زمنية محددة وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026

يستطيع العاملون بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر نوفمبر من خلال مجموعة من المنافذ والقنوات المصرفية المعتمدة، وتشمل:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك العاملة في مصر.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ صرف المرتبات المعتمدة.

وتبدأ إتاحة الرواتب على ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بما يسمح للموظفين بسحب مستحقاتهم بمجرد وصولها إلى حساباتهم.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

تحذير مهم من وزارة المالية بشأن صرف المرتبات

ناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى من صرف المرتبات، مؤكدة أن المستحقات ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

ويتيح ذلك للموظفين الحصول على رواتبهم دون الحاجة إلى التوجه لماكينات الصراف الآلي في الساعات الأولى من بدء الصرف، بما يسهم في الحد من التكدس وتسهيل الإجراءات.

زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، سبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد في يونيو 2026، رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريا، اعتبارا من يوليو 2026.

وتضمنت القرارات الحكومية إقرار زيادات إضافية واستثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، ضمن حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة الأعباء المعيشية.