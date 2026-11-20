هل قيل لك سابقاً إن عليك تجنب تناول البيض لخفض مستوى الكوليسترول لديك؟ تشكك الدراسات الحديثة في هذا الاعتقاد، مشيرةً إلى أن الكوليسترول الموجود في الطعام لا يؤثر بشكل جوهري على مستويات الكوليسترول في الدم. ومع ذلك، قد تؤثر الدهون المشبعة الناتجة عن القلي على مستويات الكوليسترول؛ لذا يُفضل اختيار طرق طهي تتطلب كمية أقل من الدهون.

هل تناول البيض يومياً أمر آمن؟



نعم، يمكن لمعظم الأشخاص تناول البيض يومياً بأمان. تحتوي البيضة الواحدة على ما يقرب من 180 إلى 200 ملليجرام من الكوليسترول.

كانت التوصيات السابقة تنصح بألا يتجاوز استهلاك الكوليسترول اليومي 300 ملليجرام، وألا يزيد تناول البيض عن ثلاث بيضات في الأسبوع. لكن الأبحاث الحالية تشير إلى أن الكوليسترول الغذائي -مثل ذلك الموجود في صفار البيض- له تأثير ضئيل على مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. وبناءً عليه، يُعد تناول البيض آمناً لغالبية الأشخاص.

وتشير دراسات حديثة إلى أن تناول البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول في الدم. بل إن إحدى الدراسات واسعة النطاق أظهرت أن تناول البيض بمعدل مرة إلى ست مرات أسبوعياً قد يقلل من خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والسكتات الدماغية.

كما توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول بيضة إلى بيضتين يومياً كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.

لماذا يُعد البيض مفيداً لك؟

يوفر البيض البروتين، والدهون الصحية، والمعادن مثل السيلينيوم، والكولين، والفولات، والحديد. كما تحتوي على فيتامينات مثل البيوتين، وفيتامين ب12، وفيتامينات أ، د، هـ، ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة "لوتين" و"زياكسانثين".

إليك بعض الاختلافات الغذائية بين بياض البيض وصفاره:

يحتوي بياض البيض على معظم البروتين وفيتامين "ب5".

يحتوي صفار البيض على كميات أكبر من السيلينيوم، والفولات، والحديد، وفيتامين "ب12".

كما يحتوي صفار البيض على دهون صحية، ومادة الكولين، وفيتامينات "أ" و"د" و"هـ" و"ك"، وهي عناصر يفتقر إليها بياض البيض.

البيض



هل هناك مخاطر صحية لتناول البيض يومياً؟

غالبًا ما يُنظر إلى البيض نظرة سلبية بسبب محتواه العالي من الكوليسترول. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن الدهون المشبعة قد تكون مصدر قلق أكبر من الكوليسترول؛ إذ إن الإفراط في تناول الدهون المشبعة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وعلى الرغم من أن البيض يحتوي على بعض الدهون المشبعة، إلا أن نسبتها ليست كبيرة؛ فتناول بيضة واحدة يوميًا يمد الجسم بنحو 1.5 جرام من الدهون المشبعة. وبالمقارنة، تحتوي حصة تبلغ 3 أونصات (85 جرامًا) من لحم البقر على 5.3 جرام من الدهون المشبعة، وقد تزيد هذه الكمية إذا لم تتم إزالة الدهون الظاهرة من اللحم.

وتقول نيكي فاتا، أخصائية التغذية المسجلة ومؤسسة منصة "Nutrition with N": "القلق الوحيد المحتمل بشأن تناول البيض يوميًا هو أن يؤدي ذلك إلى تقليل تنوع النظام الغذائي. فمن الضروري إدراج مصادر غذائية أخرى لضمان الحصول على مجموعة أوسع من العناصر الغذائية وتقليل خطر الإصابة بنقص في بعضها".