قال قائد القوات الأوكرانية للسلاح المسير روبرت ماجيار، اليوم الجمعة، إن قواته ضربت 40 منشأة نفطية روسية وأهدافاً في الصناعات الدفاعية خلال الخمسين يوماً الماضية.

في منشور على تطبيق تيليجرام، ذكر روبرت "ماجيار" بروفدي أن خمسة أهداف تعرضت للهجوم أكثر من مرة.

وأضاف أن مصنع دوروجوبوز الكيميائي في منطقة سمولينسك الروسية تعرض للهجوم يومي 10 و20 نوفمبر.



الهجمات الأوكرانية خفضت عمليات تشغيل المصافي الروسية بنسبة 45%



في سياق متصل، قال مصدران في الصناعة لوكالة رويترز في 18 نوفمبر إن غارات الطائرات الأوكرانية بدون طيار خفضت معالجة النفط الخام في المصافي الروسية بنحو 45% منذ أواخر أكتوبر، لتصل إلى حوالي 400 ألف طن يومياً.

وأفادت مصادر بأن معدل الإنتاج تجاوز 700 ألف طن يوميًا في نهاية أكتوبر، ثم انخفض إلى نحو 3 ملايين برميل يوميًا بعد هجمات شبه يومية استمرت لأكثر من 20 يومًا.

وقد أدت الهجمات إلى تعطيل أو توقف العمليات في 15 مصفاة من أصل 35 مصفاة رئيسية في روسيا، بعد أن كانت تسع مصافي فقط في منتصف الأسبوع الماضي، من بينها مصافي في ريازان وياروسلافل وكيريشي ومنطقة الفولجا.

وأفادت مصادر بأن المصانع المتضررة منذ أواخر أكتوبر تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية حوالي 500 ألف طن يومياً، أي ما يعادل 54% من الطاقة الإنتاجية الروسية المقدرة بـ 930 ألف طن يومياً.

ونظراً لانخفاض الإنتاج تدريجياً، لا يزال متوسط ​​الإنتاج في نوفمبر أعلى من 500 ألف طن يومياً، أي أقل بنسبة تتراوح بين 5% و10% عن شهري سبتمبر وأكتوبر.



وذكرت صحيفة "برايم" أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أمر المصافي في 17 نوفمبر باستعادة طاقتها الإنتاجية بأسرع وقت ممكن، ودعا إلى استمرار استيراد الوقود .