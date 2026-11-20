تُختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، بإقامة 4 مواجهات قوية في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، في ظل سعي الفرق المتنافسة لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة بين بروكسي وطنطا على ملعب بروكسي، بينما يستضيف المنصورة نظيره ديروط، ويلتقي تيم إف سي مع مسار، في حين يواجه مالية كفر الزيات فريق ميجا سبورت على ملعبه.

مواجهات قوية في ختام الجولة الـ13

وتحظى مواجهة مالية كفر الزيات وميجا سبورت بأهمية كبيرة، حيث يسعى أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة جدول الترتيب، بينما يأمل ميجا سبورت في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مراكز مؤخرة الجدول.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي المنصورة مع ديروط، إذ يتطلع الفريق الأول لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وتعزيز فرصه في المنافسة على مراكز الصعود، بينما يبحث ديروط عن نتيجة تمنحه دفعة في مشواره بالمسابقة.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى لقاء تيم إف سي ومسار، الذي يُعد من أبرز مواجهات الجولة، خاصة أن مسار يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والعودة للمنافسة على قمة جدول الترتيب.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة بروكسي وطنطا، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن حصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعيهما والابتعاد عن مناطق الخطر.

نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين

وكانت منافسات الجولة الثالثة عشرة قد انطلقت أمس الخميس بإقامة 5 مباريات، شهدت تعادل السكة الحديد مع لافيينا بنتيجة 2-2، بينما انتهت مواجهة الإسماعيلي والداخلية بالتعادل السلبي.

وحقق حرس الحدود الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد، فيما تغلب فاركو على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1، ونجح فريق وي في الفوز على الترسانة بالنتيجة نفسها.

وتترقب الفرق نتائج مواجهات اليوم، بعدما شهدت مباريات الخميس تغييرات مهمة في سباق المنافسة على صدارة دوري المحترفين.