تتجه أنظار المتعاملين في سوق الصاغة إلى أسعار الذهب مع كل تحديث جديد، في ظل ارتباط المعدن الأصفر بحسابات الادخار والاستثمار لدى قطاعات واسعة من المواطنين، فضلا عن اهتمام المقبلين على الزواج بشراء المشغولات الذهبية بأفضل سعر ممكن.

وتختلف قرارات الشراء من شخص لآخر وفقا للعيار المناسب والميزانية المتاحة، ما يجعل متابعة أسعار البيع والشراء خطوة أساسية قبل التوجه إلى محال الصاغة.

ذهب

وتتنوع أسعار الذهب في مصر بحسب درجة نقاء المعدن والعيار، كما تختلف قيمة الجرام عند البيع والشراء، بينما تتحدد التكلفة النهائية للمشغولات وفقا للمصنعية والدمغة المضافة إلى السعر المعلن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: سجل سعر البيع 6485 جنيها، مقابل 6440 جنيها للشراء.



عيار 21: بلغ سعر البيع 5675 جنيها، مقابل 5635 جنيها للشراء.



عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4865 جنيها، مقابل 4830 جنيها للشراء.



عيار 14: سجل سعر البيع 3785 جنيها، مقابل 3755 جنيها للشراء.



الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 45400 جنيه، مقابل 45080 جنيها للشراء.



أونصة الذهب بالجنيه المصري: سجلت 201730 جنيها للبيع، مقابل 200305 جنيهات للشراء.



أونصة الذهب بالدولار: سجلت 3552.78 دولار.

ذهب

استخدامات أعيرة الذهب في السوق

يرتبط اختلاف أسعار الذهب بنسبة المعدن الخالص في كل عيار، فكلما ارتفعت درجة النقاء زادت نسبة الذهب الموجودة في الجرام، وهو ما ينعكس على قيمته واستخداماته في صناعة المشغولات والسبائك.

ويظل عيار 21 الاختيار الأكثر شيوعا بين المتعاملين في مصر، إذ يعتمد عليه قطاع كبير من محال الصاغة في تصنيع المشغولات الذهبية، كما يتمتع بانتشار واسع في عمليات البيع والشراء، الأمر الذي يجعله من أبرز الأعيرة المتداولة في السوق.

وفي المقابل، يأتي عيار 24 بأعلى درجات النقاء، لاحتوائه على أكبر نسبة من الذهب الخالص، ولذلك يتركز استخدامه في صناعة السبائك التي يفضلها الراغبون في توجيه مدخراتهم نحو الذهب والاحتفاظ بقيمته.

أما عيار 18 فيناسب بصورة أكبر المشغولات ذات الطابع العصري والتصميمات المتنوعة، إذ تتيح خصائصه مرونة أكبر في التشكيل، ما يجعله حاضرا بقوة في الموديلات الحديثة التي تستهدف الباحثين عن أشكال مختلفة من الحلي والمجوهرات.

ذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

لا تتحدد أسعار الذهب في مصر بمعزل عن الأسواق العالمية، إذ تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على سعر الأونصة عالميا، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

كما تلعب التطورات الاقتصادية والقرارات الاستثمارية دورا في تحريك الطلب على المعدن الأصفر، خاصة في أوقات التقلبات التي تدفع بعض المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للتحوط من المخاطر.

وقبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع، من المهم مقارنة أسعار العيارات المختلفة ومراجعة سعر الجرام لدى محال الصاغة، مع الانتباه إلى أن أسعار المشغولات لا تقتصر على سعر الذهب المعلن، وإنما تضاف إليها تكلفة المصنعية والدمغة وفقا للقطعة ومكان البيع.