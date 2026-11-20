شن الإعلامي مهيب عبد الهادي هجومًا على حالة الجدل والمكايدات التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، على خلفية الحديث عن حسام حسن ومحمد صلاح، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على أداء منتخب مصر ومستقبله، بدلًا من الانشغال بالخلافات والجدل حول الأهداف والأرقام.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب» المذاع على قناة MBC مصر، إن المنتخب الوطني عاد للمباريات بعد فترة توقف، وشهدت الفترة الماضية العديد من الملفات، بينها حسام حسن وعلي ماهر ومحمد صلاح، إلا أن أداء المنتخب واللاعبين المنتظر منهم الكثير يظل هو الأهم.

وأضاف أن هناك علامات استفهام حول مستوى بعض اللاعبين، وعلى رأسهم عمر مرموش، مشيرًا إلى إهدار الفرص في مباراة توتنهام، فضلًا عن شعوره بأن شغف كرة القدم لدى بعض لاعبي المنتخب أصبح أقل، رغم أن المرحلة الحالية تمثل تحديًا جديدًا مع مدير فني جديد.

وأكد مهيب عبد الهادي أن اللعب للأندية يختلف عن اللعب للمنتخب، قائلًا: «يا جماعة، اللعب للأندية شيء، واللعب للمنتخب شيء تاني، أنت بتلعب لمنتخب مصر»، مشددًا على ضرورة أن يكون أداء اللاعبين على قدر المسؤولية عند ارتداء قميص المنتخب الوطني.

وتطرق الإعلامي إلى الجدل المثار بشأن حسام حسن ومحمد صلاح، مؤكدًا أن الاثنين مصريان ويمثلان واجهة للكرة المصرية، ولا داعي للمكايدات أو الانشغال بالحديث عن الأهداف التي تم احتسابها أو استبعادها من رصيد كل منهما.

وقال: «أنا والناس اللي بتتكلم الفترة اللي فاتت على كابتن حسام وكابتن محمد صلاح، الاتنين مصريين، والاتنين واجهة لينا»، مضيفًا أن محمد صلاح سيواصل تحطيم الأرقام القياسية، متسائلًا عن سبب حالة الجدل الحالية، خاصة أن اللاعب قادر على الاستمرار لسنوات مقبلة.

وأشار مهيب عبد الهادي إلى أن حسام حسن يمتلك، بحسب رؤيته، 83 هدفًا وليس 69، موضحًا أن هناك أهدافًا تم استبعادها من رصيده، من بينها أهداف في البطولة العربية ودورة الإمارات الودية التي شاركت فيها مصر أمام أوزبكستان والإمارات والمغرب.

وأضاف أن حسام حسن سجل في تلك المباريات، من بينها هدف أمام المغرب من ركلة جزاء، وآخر أمام أوزبكستان، وهدف أمام الإمارات، مؤكدًا أن بعض هذه الأهداف لم تُحتسب ضمن رصيده، وهو ما اعتبره سببًا في اختلاف الأرقام المتداولة.

وانتقد مهيب حالة الجدل والمكايدات بين الجماهير وبعض الأطراف الإعلامية، قائلًا: «إيه الدوشة دي؟ دي دوشة بفعل فاعل»، مؤكدًا أن الحديث عن هدف أو هدفين لا يجب أن يكون محور الاهتمام، في ظل وجود ملفات أكثر أهمية تتعلق بمستقبل المنتخب.

وشدد على ضرورة التركيز على نتائج منتخب مصر، لافتًا إلى تراجع المنتخب في التصنيف، بعدما انتقل من المركز 25 إلى المركز 26، مطالبًا بضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة أنجولا وجنوب السودان.

وتساءل عن خطة إعداد المنتخب للمستقبل، خاصة فيما يتعلق بتلاحم الأجيال، في ظل تقدم أعمار عدد من اللاعبين، مثل محمد الشناوي ومحمد صلاح وتريزيجيه ورامي ربيعة، إلى جانب ضرورة تحديد ملامح المنتخب الأولمبي والاستفادة من العناصر الشابة.

وأكد أن الكرة المصرية تحتاج إلى رؤية واضحة للاستعداد لكأس العالم 2030، بدلًا من الانشغال بالخلافات والمكايدات بين الأطراف المختلفة، مطالبًا بضرورة وضع معايير واضحة تحكم العمل داخل المنتخب الوطني والمنظومة الرياضية.

كما دافع مهيب عبد الهادي عن حسن شحاتة، منتقدًا الهجوم الذي تعرض له بسبب آرائه، ورفضه ما وصفه بمحاولات التقليل من قيمة المدير الفني السابق للمنتخب، مؤكدًا أن الحديث عن رموز الكرة المصرية يجب أن يكون باحترام وتقدير.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون المنظومة الرياضية والاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني هي الجهات المسؤولة عن إدارة المنتخب، بعيدًا عن أي مكايدات أو صراعات، قائلًا: «مصر فوق الجميع.. أول ما تيجي كلمة مصر ومنتخب مصر، اللي تحت كله تحت، ومصر هي اللي فوق».