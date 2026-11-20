كشف محمد خطاب، مدير التعاقدات بنادي القناة، موقف ناديه من العروض المحتملة لضم عدد من لاعبي الفريق، في ظل الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الأهلي وبيراميدز بالتعاقد مع بعض العناصر المميزة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال محمد خطاب، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة «مودرن MTI»، إن نادي القناة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى وجود دعم إداري كبير للفريق، وأن المستوى الذي ظهر به اللاعبون مؤخرًا جاء نتيجة عمل جماعي داخل النادي.

وأضاف أن الفريق خرج بصورة مشرفة من بطولة كأس مصر، رغم عدم تحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها أمام المقاولون العرب، مؤكدًا تقديم التهنئة للفريق المنافس على التأهل.

وعن اهتمام الأهلي وبيراميدز بالتعاقد مع بعض لاعبي القناة، أوضح خطاب أن النادي يعمل وفق مشروع بدأ منذ الموسم الماضي، يستهدف بناء فريق قوي قادر على تحقيق نتائج مميزة، مؤكدًا عدم وجود نية للتخلي عن أي لاعب في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن القناة تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين من دوري المحترفين، تحت قيادة المدير الفني عبد الناصر محمد، الذي يقدم نتائج جيدة مع الفريق، مشددًا على أن جميع العناصر الحالية تمثل جزءًا أساسيًا من مشروع النادي.

وأكد مدير التعاقدات أن الهدف الأساسي هو إنهاء الموسم في مركز متقدم بالدوري، موضحًا أن التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمر مستبعد، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى جميع العناصر لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن تقييم أوضاع اللاعبين سيتم في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن قرار رحيل أي لاعب من الناحية الفنية يعود إلى المدير الفني عبد الناصر محمد، بينما تتولى إدارة النادي مسؤولية تحديد القيمة المالية وشروط بيع اللاعبين.

وحول الأنباء المتعلقة باهتمام الأهلي وبيراميدز بالتعاقد مع مودي شلاطة، نفى محمد خطاب وجود أي مفاوضات رسمية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن جميع لاعبي الفريق مرتبطون بعقود سارية مع النادي.

وأوضح أن اللاعبين يمتلكون فرصة كبيرة للتطور تحت قيادة الجهاز الفني، وأن استمرار تألقهم حتى نهاية الموسم سيمنحهم قيمة تسويقية أكبر، معربًا عن أمنيته بأن تتم عملية تسعير اللاعبين بصورة عادلة تتناسب مع إمكاناتهم ومستوياتهم الفنية.

وانتقد خطاب آلية تقييم اللاعبين في الكرة المصرية، معتبرًا أن هناك مبالغة أو عدم عدالة في تحديد القيم المالية لبعض الصفقات، وهو ما يستدعي وجود معايير أكثر واقعية في سوق الانتقالات.

وفيما يتعلق باهتمام بيراميدز بالتعاقد مع حازم أبو سنة، أكد مدير التعاقدات بنادي القناة ترحيبه بأي نادٍ يرغب في التفاوض بشأن ضم اللاعب، لكنه شدد على أن الحديث عن رحيل أي عنصر سيكون في نهاية الموسم، وفقًا لمصلحة النادي ومشروعه الرياضي.

واختتم محمد خطاب تصريحاته بالتأكيد على احترام نادي القناة لجميع الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن اللعب لهذه الأندية يمثل طموحًا لأي لاعب، لكن لاعبي القناة لا يرتبط مستقبلهم بالانتقال إلى القطبين فقط، إذ يمكنهم خوض تجارب احترافية أو الانتقال إلى أندية كبيرة خارج مصر.