تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب جماهيري كبير للعديد من المباريات المنتظرة.

وتتصدر مواجهات اليوم مباريات بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر، والتي تشهد إقامة عدد من اللقاءات المهمة بمشاركة منتخبات قوية، أبرزها إسبانيا وإيطاليا والسنغال والمغرب، إلى جانب مواجهة مرتقبة تجمع بين فيجي والمغرب.

كما تتجه الأنظار إلى منافسات الدوريات الأوروبية، حيث يفتتح بايرن ميونخ مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني بمواجهة كولن، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو مع إسبانيول ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتشهد الملاعب العربية مواجهات قوية، أبرزها القمة المرتقبة بين الأهلي والنصر ضمن منافسات الدوري السعودي، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوريات القطري والإماراتي والجزائري والعراقي.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

* كوبا ضد طاجيكستان – الساعة 3:00 عصرًا.

* بلجيكا ضد فيتنام – الساعة 3:00 عصرًا.

* مالي ضد نيوزيلندا – الساعة 3:30 عصرًا.

* فيجي ضد المغرب – الساعة 4:00 عصرًا.

* إيطاليا ضد جامايكا – الساعة 5:00 مساءً.

* السنغال ضد كرواتيا – الساعة 5:30 مساءً.

* ساحل العاج ضد أوزبكستان – الساعة 6:00 مساءً.

* إسبانيا ضد الصين – الساعة 6:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

* بايرن ميونخ ضد كولن – الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

* أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول – الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

* الأهلي ضد النصر – الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

* تروا ضد لو هافر – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

* أورلاندو سيتي ضد سينسيناتي – الساعة 2:30 صباحًا.

* سياتل ساوندرز ضد ريال سالت ليك – الساعة 5:00 صباحًا.

مواعيد مباريات الدوري القطري

* الدحيل ضد قطر – الساعة 3:00 عصرًا.

* السد ضد لوسيل – الساعة 3:00 عصرًا.

* الغرافة ضد العربي – الساعة 5:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

* اتحاد كلباء ضد الشارقة – الساعة 2:45 عصرًا.

* شباب الأهلي دبي ضد عجمان – الساعة 5:25 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

* أولمبي الشلف ضد اتحاد خنشلة – الساعة 6:00 مساءً.

* وفاق سطيف ضد اتحاد بسكرة – الساعة 6:00 مساءً.

* مولودية وهران ضد شبيبة الساورة – الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري العراقي

* الزوراء ضد الطلبة – الساعة 1:15 ظهرًا.

* زاخو ضد الشرطة – الساعة 3:00 عصرًا.

* الميناء ضد كربلاء – الساعة 4:00 مساءً.

* دهوك ضد أربيل – الساعة 6:15 مساءً.

وتحظى مواجهة الأهلي والنصر باهتمام خاص باعتبارها من أبرز مباريات اليوم عربيًا، بينما ينتظر عشاق الكرة الأوروبية ظهور بايرن ميونخ في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني