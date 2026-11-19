يستعد منتخب السعودية تحت 17 عامًا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026، وذلك بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام منتخب أوروجواي.

وكان المنتخب السعودي تلقى هزيمة أمام أوروجواي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أسباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ورغم نجاح الأخضر في تسجيل هدفين خلال المواجهة، فإنه لم يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية، ليبدأ مشواره في البطولة دون حصد أي نقاط، ويصبح مطالبًا بالتعويض خلال مباراته المقبلة للحفاظ على فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، إلى جانب منتخبات فرنسا وأوروجواي وهايتي، حيث تشهد المجموعة منافسة قوية على بطاقات التأهل.

موعد مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للناشئين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية تحت 17 عامًا مع نظيره الفرنسي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب السعودي لتحقيق الفوز وتعويض خسارته أمام أوروجواي، من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للأخضر، إذ تمثل فرصة لاستعادة التوازن وتصحيح المسار بعد البداية المتعثرة، خاصة في ظل قوة المنتخب الفرنسي وطموحه لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.